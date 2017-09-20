Новый посол США в России не принесет Кремлю ничего хорошего

Ротация кандров в представительствах США не дает РФ поводов для оптимизма.

Выдвиженец Белого дома на должность нового посла США в Москве Джон Хантсман заявил, что в случае назначения будет продвигать в России американские интересы, среди которых есть и восстановления целостности Украины.

Как сказал Джон Хантсман на слушании по утверждению его кандидатуры в комитете по иностранным отношениям Сената, для достижения целей США он будет взаимодействовать с российскими чиновниками от высших ступеней власти до местного уровня.

Среди таких целей, сказал он, “урегулирование кризиса в Украине таким образом, что будет уважать суверенитет Украины и восстановит ее территориальную целостность”.

При этом, обратил внимание Хантсман, “Москва продолжает вмешиваться в демократические процессы наших друзей и союзников”.

Среди других целей он назвал преодоление экстремистской группировки “Исламское государство”, противостояние терроризму, соблюдение соглашений о контроле над вооружениями и нераспространение оружия массового уничтожения или поиск политического решения конфликта в Сирии.

Как ожидается, комитет и затем Сенат утвердят бывшего губернатора штата Юта Хантсмана, который также был послом США в нескольких странах, в частности в Китае, в должности посла США в России.

Напомним, Хантсман родился в 1960 году. В 1992 – 1993 годах был послом США в Сингапуре. В 2005 – 2009 годах занимал пост губернатора штата Юта. В 2009 – 2011 годах работал послом в Китае. В 2012 году был одним из кандидатов на пост президента США от республиканцев, однако затем вышел из гонки, поддержав Митта Ромни.

Радио Свобода