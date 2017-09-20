На учениях “Запад-2017” Ка-52 расстрелял машину управления

Во время учений “Запад-2017” очередное происшествие, мешающее с уверенностью говорить о военной мощи РФ.

16 сентября 2017 года, в два часа дня, пара ударных вертолётов Ка-52 в составе экипажей подполковника Смахтина А. В. и ведомого старшего лейтенанта Волчкова А.С. вылетела с аэродрома Пушкин Ленинградской области в районе Лужского полигона для выполнения учебно-показательных стрельб. В 14:47, находясь на высоте около 50 метров, при скорости 200 км/час, командиры экипажей получили разрешение от руководства учений «Запад-2017» зайти на боевой курс и подготовиться к стрельбам. В этот момент произошёл самопроизвольный пуск трех неуправляемых авиационных ракет С-8 с машины ведомого группы, старшего лейтенанта Волчкова. Выпущенные ракеты разорвались в непосредственной близости от зрителей — военных атташе, специалистов военно-промышленного комплекса и журналистов. Вследствие взрыва и осколков ранения получили три человека. Также повреждены два военных грузовика.

Видео №1 захода вертолетов

Видео №2 захода вертолетов, сьемка с другого ракурса

Видео №3, последствия

Видео №4 из кабины вертолета

При детальном анализе имеющихся видеоматериалов, волонтеры международного разведывательного сообщества InformNaplm установили, что в процессе захода один из вертолетов выпустил три ракеты, а не одну, как указывается во многих СМИ. Среди поврежденных грузовиков идентифицирована машина управления БЛА комплекса РБ-341В «Леер-3» (аэродинамически забрасываемый передатчик помех абонентским терминалам сотовой связи стандарта GSM). Также в кадры попала следующая техника: транспортные контейнеры. для БПЛА «Орлан-10», командно-штабная машина П-230Т, комплекс управления и связи П-260Т «Редут-2УС».

Источник – informnapalm