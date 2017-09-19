Русские оккупанты отжимают в Крыму завод шампанских вин

“Новый свет” – актив в оккупированном Крыму, на котором могут заработать российские оккупанты.

Оккупационные власти захваченного Россией Крыма намерены выставить на продажу 100% акций завода шампанских вин “Новый свет”

Об этом сообщила “министр имущественных и земельных отношений” Крыма Анна Анюхина.

Профильный комитет в “республиканском парламенте” согласовал размещение на конкурсе этого актива, который предварительно оценен в 1,4 млрд рублей.

Ранее завод шампанских вин был преобразован в акционерное общество.

“Советом министров Республики Крым” одобрено включение данного объекта (завода “Новый свет” – ред.) – продажа 100% акций – в план приватизации. Предлагается при приватизации акций акционерного общества “Завод шампанских вин “Новый Свет” считать целесообразным использовать (…) способ приватизации – продажа государственного имущества на конкурсе”, – сказала Анохина.

Присутствующая на заседании парламентского комитета замминистра экономического развития Крыма Анна Коваленко сообщила депутатам, что, по предварительной оценке, стоимость актива составляет около 1,4 млрд рублей.

“Считаем, что 100-процентная продажа акций (завода) через конкурс – это на сегодня более выгодный единовременный эффект для бюджета”, – сказала Коваленко.

По мнению “властей”, завод, где износ технического оборудования достигает 60%, нуждается в модернизации, которую невозможно провести без средств инвестора.

По словам “замминистра сельского хозяйства” Крыма Сергей Петелин, заводу предстоит проводить как техническую, так и технологическую модернизацию, на что требуется не менее 400 млн рублей.

“Кроме того, высокая конкуренция на рынке винодельческой продукции и вообще тенденции развития требуют расширения производства. На это требуется порядка 300 млн рублей. (По условиям конкурса – ред.) инвестор должен будет произвести модернизацию производства на сумму не менее 700 млн рублей, что позволит увеличить объем производства до 3 млн бутылок в год”, – полагает Петелин. В настоящее время мощность производства – 1 млн бутылок шампанских и 600 тыс. бутылок игристых вин в год.

Также власти выставят перед покупателем акций завода такие условия, как сохранение профиля деятельности предприятия, технологии производства шампанских вин и персонала “Нового света”.

ТАСС