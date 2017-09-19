Другая Украина. Порошенко ушел в себя

Украина, в которой мы живём, и Украина, в которой живёт президент, — две разные страны.

Если три года назад Ангела Меркель заявляла, что Путин живёт в параллельной реальности, то в 2017 году ему в этой реальности, похоже, может составить компанию Пётр Порошенко.

Последние месяцы, наблюдая за выступлениями нашего президента, кажется, что он живёт в какой-то другой стране — совсем не в той, где все остальные украинцы. В его Украине почти все коррупционеры сидят в тюрьмах, Саакашвили гражданства лишил кто-то другой (и вообще, кто такой Саакашвили?), а экономика страны растёт так стремительно, что скоро нашими основными конкурентами станут США и Китай, не меньше.

«В следующем году встретимся в Ялте» — заканчивает своё выступление Порошенко на ежегодном форуме YES в Киеве под недоумённые взгляды западных политиков, не до конца понимающих, как именно Украина это сделает.

Точного ответа на этот вопрос не находит и Верховный главнокомандующий.

«Очень краткий ответ я хотел бы предложить, из двух слов: единство и солидарность. Единство всего мира. Вот почему Путин был так рад в прошлом году, когда Европа была дезинтегрирована, выборы были непредсказуемыми. В России всё предсказуемо, любые выборы. Но это признак демократии, и демократия выиграла в этом году, победила. И наше глубокое убеждение… это нас приведёт быстрее к Ялте, чем евреев к Иерусалиму», — красиво и уверенно объясняет президент, как ускорит процесс возвращения полуострова.

Его поведение напоминает ответ студента на экзамене, когда тот в общих чертах знает, о чём был курс, но вот в теории уже начинает плавать. В такие моменты любой студент отчётливо понимает, что перед строгими экзаменаторами одних только обещаний выучить всё в следующем семестре недостаточно и пускает в ход тяжёлую артиллерию — «бла-бла-бла».

Жаль, что для успешного управления страной мало получить пятёрку в зачётке и тут же забыть обо всём, о чём пять минут назад уверенно рассказывал преподавателю. Главная оценка для любого президента — успешные результаты его деятельности. И пока что у нашего президента есть все шансы получить незачёт в этом семестре.

Возьмём, к примеру, тему, о которой постоянно говорят все без исключения украинские политики, — борьбу с коррупцией. Да, Национальное антикоррупционное бюро есть, Специализированная антикоррупционная прокуратура — тоже. Громкие задержания видели и спецоперации с вертолётами вроде бы были. А в сухом остатке ни одно из этих нашумевших дел так и не довели до логического завершения любого криминального производства — суда и приговора. И пусть все западные специалисты в один голос утверждают, что без создания Антикоррупционного суда ждать реального прогресса в борьбе с коррупцией бессмысленно, наши политики-то все равно хитрей. Мол, зачем нам отдельный суд, который нужно создавать долго и тщательно, мы лучше на скорую руку сделаем Антикоррупционную палату в уже существующем суде, и так же быстренько пересажаем всех коррупционеров.

А сейчас действительно уже неважно, что в итоге создадут — отдельный независимый суд или просто палату в уже существующей системе.

Ситуация с созданием Антикоррупционного суда — всего лишь очередной наглядный показатель «красивого бла-бла-бла».

Ведь о необходимости существования этой структуры говорят уже два года — с момента создания НАБУ и САП. Но вот взять и реально создать суд, который рискует затронуть бизнес-интересы кого-то из представителей политической элиты, никто не хочет. В то время как в стране сейчас из 86 антикоррупционных дел, направленных в суд, приговор есть только по двадцати из них, а многие заседания по делам старожилы судебной системы, пользуясь бюрократическими проволочками, умудряются не начинать месяцами и годами.

Но это мало кого волнует. Легче ведь, прикрываясь результатами бутафорских реформ, обещать западным партнёрам встретиться в Ялте через год. Легче просто жить внутри большого мыльного пузыря, в котором всё хорошо и красиво, не замечая накапливающихся проблем в стране.

Источник – Диана Давитян, “Фокус”