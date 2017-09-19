$500 млн на летальное вооружение для Украины выделил Сенат США

СШа выделили немалую сумму на поддержку украинской военной мощи.

Сенат Соединенных штатов Америки одобрил проект “Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018”, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

“Сенат США одобрил проект «Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018», предусматривающий выделение $500 млн для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сферах”, — написал он в Facebook.

Проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера. В него также включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил.

“Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны”, подчеркнул Порошенко. “Мы очень ценим тот факт, что Соединенные Штаты стоят плечом к плечу в нашей борьбе”, – заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в военной академии “Вест-Пойнт”. “Ваша страна остается мировым лидером в предоставлении практической помощи Вооруженным силам Украины”, — отметил Порошенко и сообщил, что военные расходы Украины уже превысили 6% ВВП – “цифра, которая намного больше, чем обязательства для НАТО”.

Ранее Петр Порошенко отмечал, что Киев ждет не только оборонительное вооружение от США. Он также заявлял, что сейчас Украина реформирует свою систему безопасности в соответствии со стандартами НАТО.

На этом фоне президент РФ Владимир Путин согласился обсудить размещение миротворцев ООН на оккупированных Россией территориях Донбасса. Москва представила в СБ ООН соответствующий проект резолюции, однако США и Украина отказались принимать работать над ней из-за наличия там неприемлемых условий. Со своей стороны спецпредставитель Госдепартамента США по украинскому урегулированию Курт Волкер заявил, что предложение России по миротворческой миссии ООН в Донбассе “больше разделит Украину”.

В целом же Сенат США одобрил закон, согласно которому на военные расходы в 2018 году будет выделено $692 млрд, в то время как оборонный бюджет на 2017 год составлял $619 млрд, что на $73 млрд больше. За закон проголосовали 89 сенаторов, еще 8 выступили против. Бóльшая часть суммы ($640 млрд) поступит в бюджет Пентагона, еще $60 млрд будут использованы для нужд военных миссий, таких как в Афганистане, передает DW.

Источник – Петр Порошенко