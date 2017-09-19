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Новости

$500 млн на летальное вооружение для Украины выделил Сенат США

Петр Порошенко
19 сентября 2017

СШа выделили немалую сумму на поддержку украинской военной мощи.

Сенат Соединенных штатов Америки одобрил проект “Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018”, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

“Сенат США одобрил проект «Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018», предусматривающий выделение $500 млн для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сферах”, — написал он в Facebook.

Проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера. В него также включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил.

“Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны”, подчеркнул Порошенко.

“Мы очень ценим тот факт, что Соединенные Штаты стоят плечом к плечу в нашей борьбе”, – заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в военной академии “Вест-Пойнт”.

“Ваша страна остается мировым лидером в предоставлении практической помощи Вооруженным силам Украины”, — отметил Порошенко и сообщил, что военные расходы Украины уже превысили 6% ВВП – “цифра, которая намного больше, чем обязательства для НАТО”.

Ранее Петр Порошенко отмечал, что Киев ждет не только оборонительное вооружение от США. Он также заявлял, что сейчас Украина реформирует свою систему безопасности в соответствии со стандартами НАТО.

На этом фоне президент РФ Владимир Путин согласился обсудить размещение миротворцев ООН на оккупированных Россией территориях Донбасса. Москва представила в СБ ООН соответствующий проект резолюции, однако США и Украина отказались принимать работать над ней из-за наличия там неприемлемых условий. Со своей стороны спецпредставитель Госдепартамента США по украинскому урегулированию Курт Волкер заявил, что предложение России по миротворческой миссии ООН в Донбассе “больше разделит Украину”.

В целом же Сенат США одобрил закон, согласно которому на военные расходы в 2018 году будет выделено $692 млрд, в то время как оборонный бюджет на 2017 год составлял $619 млрд, что на $73 млрд больше. За закон проголосовали 89 сенаторов, еще 8 выступили против. Бóльшая часть суммы ($640 млрд) поступит в бюджет Пентагона, еще $60 млрд будут использованы для нужд военных миссий, таких как в Афганистане, передает DW.

Источник – Петр Порошенко

Tags: оружие, Порошенко, США

© Гуляй Поле

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