Сдать назад. Зачистят всех

Проект Путина в Украине сворачивается, а значит, зачищать будут всех. Поэтому у нас впереди еще много несчастных случаев.

Для обозначения ситуации, когда обстоятельства делают тебя совершенно лишним среди живых, придумано много формулировок. Например – трагический и нелепый несчастный случай. Она практически универсальная – даже если в жертву всадили рожок из автомата – счастливым случаем это назвать трудно. Значит, несчастный.

Еще, говорят, что хуже всего оказаться под рукой, когда позарез нужен наглядный пример. Но самым опасным для жизни и здоровья вирусом остается классическое – «Он слишком много знал». Так вот, дорогие товарищи. Вы, наверное, будете смеяться, но великую российскую дипломатию опять постигла тяжкая утрата. Восьмой труп в МИДе РФ за последний год, если я не ошибаюсь.

Итак, на днях скончался торговый представитель России в Нидерландах Александр Черевко. Говорят, болел в последнее время, а тут стало совсем плохо и от систем жизнеобеспечения его отключили. Умер он, правда, уже в Москве, но это уже детали. Восемь дипломатов и все на интересных должностях – в такие совпадения давно никто не верит.

Возможно, кому-то покажется что торговый представитель России в Нидерландах слишком мелкая сошка, чтобы попадать в список зачистки «первой очереди», но это именно так. Именно Нидерланды имеют в процентном соотношении самый мощный экспортный товарооборот с Россией среди государств Евросоюза.

Доля Нидерландов в экспорте России в 2016 году составила 10,2471%. По доле в российском экспорте в 2016 году Нидерланды заняли 1 место. И в 2015 году – также 1 место. При этом экспортируют из Голландии в РФ далеко не только тюльпаны или сыр, совсем нет.

Впрочем, об этом очень интересном аспекте поговорим чуть ниже, а пока общий момент. Нидерланды имеют серьезные экономические связи с Россией, ежегодный товарооборот более 32 миллиардов долларов. Так что «друзей России» там хватает по определению. У кого-то чистый бизнес-интерес, а кого-то подкупают выгодными контрактами в обмен на небольшие услуги в политике или общественной работе.

Помните, сколько проблем при подписании Ассоциации Украины и ЕС возникло именно из-за позиции Нидерландов? Референдум, отрицательная позиция населения деревень, которые часто вообще не знали, где находится Украина и что такое ассоциация. То есть была проведена хорошая работа пропагандистов. Из местных. На российские деньги.

И кто-кто, а торгпред должен прекрасно знать все явки, пароли, схемы, суммы и фамилии получателей конвертов со скромной благодарностью. Что автоматически подразумевает его работу на другое ведомство в России. Таких совместителей у них хватает – еще с советских времен. Так что знал он действительно очень много. И в какой-то момент это «очень» превратилось в «слишком». Ну а дальше несчастный случай или другое отключение от систем жизнеобеспечения.

Перейдем к самому интересному – что именно покупает Россия в Нидерландах. Там хватает на самом деле интересных вещей, но нас больше всего интересует одна большая сделка из последних. Итак, две компании, зарегистрированные именно в Нидерландах оказались замешаны в скандал с санкциями против России. Фактически их обвиняют в поставках оборудования для строительства Керченского моста.

Это фирмы Dematec Equipment и Bijlard Hydrauliek. То есть тут не просто нарушение санкций, а еще и участие в проекте на оккупированных территориях – так просто не отмоешься. Плюс, специфика поставленных изделий работает против участников сделки. Оборудование для монтажа 35-метровых мостовых ферм, спецификация и характеристики при его изготовлении фактически стопроцентно указывают на место предстоящего использования. Слишком много нюансов нужно учесть при выполнении такого заказа, чтобы делать универсальные характеристики.

Вот она – важнейшая для России сделка, потому что пропагандистское значение Крымского моста переоценить невозможно.

А сами россияне ничего подобного давно не производят. Склонить к сотрудничеству нужные компании, заинтересовать нужных людей, разработать всю схему обхода санкций – вот важнейшая задача для торговорого представителя РФ в Нидерландах. Суммы фигурируют громадные даже в официальных бумагах. Но и штрафы в случае разоблачения заоблачные.

В общем, игра с высокими ставками. И вдруг министр внешней торговли и развития Нидерландов Лилианне Плаумен объявляет о начале расследования по этой сделке с участием Dematec Equipment и Bijlard Hydrauliek. Вот тут российский торгпред и умер.

Смерть Александра Черевко вполне логичный финал для многих высокопоставленных участников оккупации Крыма и Донбасса. И не только для них – ключевые и знающие лишнее персонажи любого уровня будут убирать с доски без церемоний и вариантов. Мертвые не болтают, в суде показаний не дают – такое решение гораздо надежнее, чем заткнуть рот деньгами и запретить выезжать из страны. А часто и дешевле.

Российскими дипломатами дело не ограничится. Участники операции, в результате которой сбили над Донбассом «Боинг» в большинстве наверняка уже мертвы. Или станут таковыми, в случае интереса к ним европейских следователей. Пропагандисты, спонсоры, курьеры – зачищать будут всех.

Проект сворачивают, время убирать мусор. Так что у нас впереди еще много несчастных случаев – и среди руководства ДНР и ЛНР, и среди их подельников в Украине. Когда следы заметают всем наплевать на верность и обещание «я вам еще пригожусь…»

Источник – Кирилл Сазонов, Эспрессо