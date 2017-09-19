Семя бен Ладена не дает покоя Поклонской

Приснопамятный прокурор Крыма Наталья Поклонская превращается в идеологического лидера православного движения экстремистов, своими действиями напоминающего ИГИЛ.

А она сама, с некоторой долей иронии, стала похожа на собирательный образ аль-Багдади и бен Ладена. Возможно, в ее поведении есть личностный повод, к примеру, женское одиночество, но последствия весьма печальные – сожженный кинотеатр и два автомобиля. Конечно, в России не одна Поклонская зарабатывает карьеру на православном экстремизме, таких наберется уже несколько десятков лидеров и несколько сотен активистов. Среди них – еще один депутат Государственной думы Виталий Милонов, а также лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который не прочь порассуждать о «коммунисте» Иисусе Христе, показывая, что бездумье безгранично, а православная тема – резиновая, к ней могут приложиться все, даже идеологические потомки убийц тысяч священников и гонителей церкви при советской власти. Поначалу Наталья Поклонская просто любила последнего императора Российской империи Николая II, установила его бюст на территории российской прокуратуры Крыма, устраивала фотосессии с ним, причем некоторые фотографии вполне себе могли оказаться на обложках мужских журналов – столько страсти и невосполнимой любви было во взглядах и движениях генерал-майора юстиции. Никому не известно, знала ли тогда Поклонская о том, что императора расстреляли идеологические предки ее президента Путина, но вакханалия с царем продолжилась с переездом прокурора в Москву после незаконных выборов на аннексированной Россией территории. Теперь у Поклонской была реальная власть и, главное, – телевидение, она засверкала новыми гранями своего интеллекта и возможностью показать себя во всей своей красе. “Очистительный” огонь. Никто не хотел замечать

Можно заподозрить Поклонскую в том, что она плохо знает историю Российской империи, монаршего двора и хорошо известные факты разврата и многочисленных любовниках и любовницах династии Гольштейн-Готторп-Романовых, а также их многочисленных внебрачных детях. Поклонская этого не знает? Тогда что она делает в высшем законодательном органе? Вопрос риторический, в соседнем здании сидит еще один «интеллектуал» – сенатор Дмитрий Саблин, который не знал о происхождении Екатерины II, родившейся в 1729 году в прусском городе Штеттине и правившей Российской империей 32 года, Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg. Он до сих пор считает, что она исконно русская, сермяжная царица.

За сто лет коммунистической идеологии людей отучили знать историю, навязывая им марксистско-ленинский вариант сотворения мира. Поклонская, Милонов, Саблин и сотни других современных фюреров странного «православия» – оттуда, из того времени, когда комсомольцы отлавливали идущую в церковь на Пасху или Рождество молодежь, жгли иконы и взрывали храмы. Большевики не смогли предложить свою идеологию, поскольку читать книги Ленина могли только исключительно сумасшедшие люди, и то с трудом представлявшие, как воплотить в жизнь то «светлое будущее», о котором так много писал пролетарский вождь, ни одной минуты сам не бывший пролетарием.

Большевики решили обмануть людей другим. Уничтожив, как они думали, религию, на самом деле они сделали из нее эрзац: своего бога – Ленина, апостолов из политбюро, свои молитвы – песни про советскую власть («я другой такой страны не знаю…»), даже мощи свои есть – в мавзолее, мученики – «неизвестные» и известные солдаты, матросовы, панфиловцы, космодемьянские, большая часть из которых вымышлена. Но в честь них поются песни, слагаются поэмы, проводятся вечера памяти. Вот оттуда и Поклонская – из той странной идеологии марксистского «православия», удивительного микса из вранья. Поклонская выбрала себе нишу, не имея никаких других способностей, теперь она стала защитницей императора, не имея к нему никакого отношения, работая в нескольких сотнях метров от места упокоения убийцы своего любимого царя.

Впрочем, к интеллекту и пониманию истории увлечение Поклонской биографией царя отношения не имеет, похоже, что ей все равно – где что лежит и кто кого почитает, она может спокойно сидеть в одном зале и общаться с членами фракции КПРФ, и на нее с лацкана коммуниста будет смотреть убийца, выгравированный на значке. Она будет улыбаться, кивать головой, а потом проклинать режиссера фильма «Матильда» о героине одного из увлечений императора, когда он был всего лишь цесаревичем, а не вершителем судеб своих подданных. Алексей Учитель – и режиссер известный, и «крымнашевец», подписавший покаянное письмо Путину в составе ярких представителей советской интеллигенции, вспомнившей давние традиции кремлевского эпистолярного жанра. Вождям такой блюдолизм нравится, Путин может теперь утверждать, что он, как Сталин, которого любят не только отдельные люди, но и целые коллективы.

Подписав письмо в поддержку захвата Крыма, Алексей Учитель приступил к съемке «Матильды». Уже за этот политический шаг Поклонская должна была воздать должное поступку лауреата премии Ленинского комсомола, но пошла своим путем: она решила утверждать, что фильм содержит сцены, оскорбляющие чувства верующих, и усмотрела в картине навязывание зрителю ложного образа святого Николая II. Канонизировали императора после долгих споров только в 2000 году, аккурат на восьмой месяц вхождения на престол Владимира Путина, не в качестве царя, но в качестве вождя. Поскольку Поклонская наверняка видела фотографии детей императора, то может догадаться, что зачал Николай Александрович со своей женой Викторией Алисой Еленой Луизой Беатрисой Гессен-Дармштадтской их естественным образом – половым путем.

Стало быть, оскорбляющие Поклонскую предварительные ласки, соитие и оргазм царю-батюшке могли быть известны и ранее, и свои познания он использовал в отношениях с балериной Матильдой Кшесинской. Если Поклонская не помнит, как это происходит, то 12 лет назад, перед рождением ее дочери, это было точно. Стало быть, с теоретической точки зрения, претензии к любвеобильному императору беспочвенны, тем более что и сама канонизация, учитывая большевистскую версию истории России, была не совсем этичной – 83 года проклинали, называли «кровавым», Поклонская выросла на воспоминаниях родителей о том, как добрые большевики свергали царя, а потом убили.

В течение последних двух лет Поклонская развернула бурную деятельность, похожую на создание террористической организации, предварительно подготовив общественное мнение. Не все поддались, но объединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино» решила отказаться от показа фильма – «в связи с неправомерными действиями со стороны противников» картины и угрозами в адрес руководства сети. Сеть насчитывает 74 кинотеатра, 612 залов с долей рынка в 13,7%. 11 сентября во Владивостоке прошел первый предпремьерный показ, после чего в торговый центр, где находится кинотеатр, пришло сообщение о бомбе. В тот же день должен был состояться показ в московском «Иллюзионе», но его перенесли на неопределенный срок. Еще в августе активисты разослали по кинотеатрам просьбы не показывать «Матильду». Позднее студию Алексея Учителя в Санкт-Петербурге забросали бутылками с зажигательной смесью, а у офиса его адвоката сожгли два автомобиля, разбросав листовки «За Матильду гореть».

Можно сколько угодно взывать к сознанию Поклонской, рассказывать ей еще об одной нелицеприятной, мягко говоря, истории отношений императрицы Александры Федоровны с проходимцем Григорием Распутиным, даже можно напомнить, что царица тоже причислена к лику святых. Но дело это бесполезное – за 17 лет путинского правления в России появилось искусственное «православие», которое стало частью государственного аппарата, с государственной охраной и самолетами из президентского авиаотряда, с местами в президиумах и пасхальным лобызанием во всех телевизорах страны.

Сто лет назад большевики воспользовались традициями православия и создали себе марксистско-ленинскую идеологию. Путин пытается все сделать наоборот, из того идеологического болота опять вернуть православие, но чтобы не было никаких патриархов вроде Тихона, предавшего анафеме большевиков. Послушный Владимир Гундяев любит всех – и Сталина, и Ленина, а Путина любит еще больше. Поэтому «православие» в России получается странным – на уровне общественных инициатив, в том числе исходящих от неграмотных прокуроров.

На самом деле, это только начало: в 2014 году «православное братство» под красными знаменами с ликом Иисуса уходило на Донбасс убивать единоверцев, сейчас поджигает кинотеатры и автомобили. Российская пропаганда с удовольствием рассказывает об ужасных «исламистах», называя их террористами, а поджоги кинотеатров противниками фильма «Матильда» – всего лишь хулиганами. Главный редактор московской «Новой газеты» Дмитрий Муратов называет их «религиозной полицией нравов»: «Причем что нравственно, а что не нравственно, для всей страны определяют они. Не для себя, не для своего поведения, не для своего комьюнити и круга, а для всех нас».

Россия живет без идеологии – есть вождь, лозунги типа «Великая Россия», но нет ни науки, ни промышленности, ни современных технологий. Чтобы заполнить вакуум безделья, новое российское «православие» призвано стать моральным маяком, который на самом деле превращается в подобие ИГИЛа, когда власть бессильна ему противостоять, поскольку она его же и создала. Все сто лет оторванная от корней и традиций масса слепо верила в одно «светлое будущее без опиума для народа», теперь верит в другое – «православное». Но и тогда оно было кровавым, теперь иначе россияне уже жить не могут, будут насильно заставлять людей делать то, что они хотят, будут регулировать, что людям смотреть и слушать, что читать и во что им верить. А кто не захочет подчиниться, тому сожгут автомобиль. И это пока, а что дальше – неизвестность.

Источник – Крым.Реалии