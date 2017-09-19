Россияне снова заплатят за Крым

Оккупация Крыма продолжает бить по карману рядовых россиян.

Правительство России подготовило комплекс мер, направленных на увеличение бюджетных поступлений, для дополнительной поддержки программы развития Крымского региона.

Первым шагом станет резкое внеплановое повышение цен на бензин, сообщает газета “Ведомости”. Для этого чиновники планируют дополнительно поднять акцизы на топливо, которые платят нефтяники. Увеличение цены пройдет в два этапа – на 50 копеек за литр с 1 января, а затем еще на столько же с 1 июля. Отметим, что это подорожание значительно больше, чем предусмотрено Налоговым кодексом РФ.

Рост розничных цен, соответственно, окажется еще выше – около 60 копеек за литр. В результате с автомобилистов в бюджет будут собраны дополнительные 50-60 млрд рублей, которые пока планируется направить на развитие дорожной сети Крыма, заявил в интервью ТАСС министр финансов Антон Силуанов.

Следующий шаг, который могут предпринять чиновники, это введение новых сборов с операторов мобильной связи. Кабинет министров изучает возможность обязать сотовые компании платить больше в так называемый резерв универсального обслуживания, сообщает агентство РБК.

Изначально собранные таким образом деньги собирались потратить на программу ликвидации цифрового неравенства и обеспечить доступ к быстрому интернету в отдаленных регионах РФ, однако теперь обсуждается идея направить финансы на развитие инфраструктуры в Крыму и Калининградской области.

Надо отметить, что поручение срочно изыскать 165 млрд рублей на эти цели дал на прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев, а единственный способ для операторов реализовать эту инициативу – это увеличить сборы с абонентов, прокомментировал происходящее РБК источник в одной из сотовых компаний. Он также отметил, что по схожему принципу будет обеспечиваться финансирование “закона Яровой”, который обязывает хранить записи переговоров и переписки в течение 6 месяцев.

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