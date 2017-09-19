Аксенов предупредил, что зимой в Крыму будет “небольшой энергодефицит”

Глава оккупационной администрации Крыма признался, что за годы, прошедшие после начала оккупации, так и не удалось достичь энергобезопасности.

Так называемый «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов во вторник, 19 сентября, заявил, что осенне-зимний период в этом году в случае «возможного энергодефицита» будет покрываться за счет предприятий.

«Уверен, что перезимуем без приключений. В прошлые зимы мы были в худших условиях, тем не менее, вышли из положения. В эту зиму, могу сказать, что частному сектору, жилым домам ничего угрожать не будет. Если будет необходимо, режим будет вводиться либо на промышленных предприятиях, либо на коммерческих объектах, но не за счет жителей. Думаю, что всё будет нормально», — сказал он, добавив, что «отключения точно не коснутся котельных, объектов здравоохранения и образования», сообщает Крыминформ.

Ближайшая зима, уверен Аксенов, «должна стать последней с точки зрения экономии электроэнергии в Крыму». «Глава» Крыма надеется, что энергодефицит в Крыму исключат две строящиеся тепловые электростанции (ТЭС).