Взятка на ветер. Тиллерсон может дать показания на Путина

“Засекреченные” беседы Тиллерсона с Лавровым способны осложнить отношения госсекретаря с Конгрессом. А ведь вопросс смягчения антироссийских санкций может решаться только там.

Встречи нынешнего госсекретаря США Рекса Тиллерсона и путинского министра иностранных дел Сергея Лаврова всегда привлекают внимание, в частности своим преимущественно кулуарным форматом. Оптимисты связывают это с неопытностью госсекретаря, во многом изолировавшего себя от Госдепа как структуры, его боязнью оконфузиться, а пессимисты – с деловыми интересами Тиллерсона как бывшего руководителя ExxonMobil.

Ведь как бы то ни было, акционером этой корпорации, у которой имеются существенные деловые интересы в России, Тиллерсон остается. Как, к слову, и кавалером путинского ордена Дружбы Народов (кстати, вопрос о том, где он его хранит, недавно заданный Мэттом Ли из АР пресс-секретарю Госдепа, вызвал форменную истерику Хезер Нойерт).

При чем здесь “Роснефть”

Отсюда и интерес, который вызывают такие рандеву на фоне все время расширяющегося следствия по “рашагейту” и неустойчивого положения Тиллерсона в кабинете Трампа. В частности, речь о продолжавшейся чуть ли не пять часов встрече Тиллерсона и Лаврова в представительстве РФ в ООН в Нью-Йорке 17 сентября.

Официальное сообщение Госдепа об этих переговорах, приуроченных к началу работы Генассамблеи ООН, поражает своей краткостью: стороны подтвердили свою поддержку политике снижения насилия в Сирии и созданию условий для продвижения вперед женевского мирного процесса. И все. Между тем россияне “разгоняют” намеки на то, что решили с американцами чуть ли не все проблемные вопросы, правда, без уточнений. Можно было бы сказать, что это очередной “продукт для внутреннего употребления”, если бы не ряд обстоятельств.

Как и в случае с политическим отставником Шредером, чья неразборчивость сегодня топит партию, которой он уже многие годы не руководит, Москва не устает “подкатывать” к влиятельным американцам с заманчивыми предложениями. Можно вспомнить быстро замятый, но оставивший неприятное послевкусие скандал с инвестиционным фондом SkyBridge экс-директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи. О самом Трампе и говорить нечего, просто это другая история, это игра “в долгую” и не такая непосредственная. Поэтому уже не первый месяц такой “подкат” нацелен на Рекса Тиллерсона, вероятно, идентифицированного как наиболее слабое звено (по причинам, к которым мы еще вернемся).

Еще в начале июля текущего года компания “Роснефть” предложила доли в месторождениях своему ключевому западному партнеру – американской ExxonMobil. Речь идет о четырех проектах. В частности, обсуждается продажа доли в месторождении “Русское”, которое находится за Полярным кругом на Ямале. Размер предложенной доли и другие участки не назывались. Представитель ExxonMobil по этому поводу от комментариев отказался. Впрочем, федеральная антимонопольная служба РФ пока не получала ходатайство о покупке доли в месторождении от ExxonMobil. “Роснефть” готова предложить зарубежным инвесторам перспективные и действующие проекты, в том числе на месторождениях Западной и Восточной Сибири. Но переговоры с ExxonMobil представитель “Роснефти” тоже комментировать отказался. При том, что уже очевидно – “Роснефть” продает все что, может и где может (это стало ясно из прослушивания переговоров Игоря Сечина и бывшего министра экономики РФ Алексея Улюкаева, озвученных в суде).

Месторождение “Русское” классифицируется как уникальное, указывала ранее “Роснефть”. У него огромные запасы: около 1,4 млрд т нефти (по категории АВС1+С2), из них извлекаемые – 422 млн т. Месторождение должно быть запущено в эксплуатацию в 2018 г., добыча составит 1,3 млн т нефти в год. Другие возможные партнеры по этому проекту – индонезийцы и китайцы. Но у них нет соответствующих технологий, поэтому вкладываться они могут только деньгами. А с технологиями, как известно, проблема – санкции. За доступ к ним “Роснефть” готова сделать ExxonMobil едва ли не старшим партнером.

Впрочем, Еxxon работает в России больше 20 лет, и “Роснефть” – ее ключевой партнер. Российская компания владеет 20% в проекте “Сахалин-1”, где Exxon – оператор с долей в 30%. В 2014 г. компании пробурили скважину “Университетская-1” в Карском море, открыв большое месторождение сверхлегкой нефти “Победа” с запасами в 130 млн т нефти и 499,2 млрд куб. м газа. Но в том же году США ввели в отношении России санкции, запретив американским компаниям участвовать в глубоководных, арктических проектах, а также разрабатывать трудноизвлекаемые запасы, аналогичные сланцевым в США. ExxonMobil пришлось свернуть работы на шельфе, “Роснефть” продолжает геологоразведку самостоятельно. Интересно, что в начале 2017 г. Exxon попросила Минфин США разрешить ей бурение с “Роснефтью” на другом проекте – в Черном море, но получила отказ.

В Минфине США после консультаций с президентом Трампом еще в апреле не были намерены делать исключение для компании ExxonMobil и разрешать ей совместные проекты с “Роснефтью” в России. О соответствующих просьбах Exxon сообщалось 19 апреля. По словам главы финансового ведомства США Стивена Мнучина, Минфин не позволит ни одной американской компании, в том числе и ExxonMobil, вести бурение там, где запрещает санкционный режим. Но дело в том, что добыча на “Русском” под санкционный режим не подпадает. Поэтому и выглядит как красивая взятка.

Мировая от Путина

И вот теперь – новый “барашек в бумажке”.

12 сентября премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Минфин может заключить мировое соглашение с “дочкой” ExxonMobil – Exxon Neftegas Limited. Компания подала на российский Минфин иск в Стокгольмский арбитраж еще в 2015 г. с требованием изменить трактовку пункта СРП “Сахалин-1” в вопросе налогообложения и возместить часть налога на прибыль, которую компания считает переплаченной. В качестве внесудебного урегулирования спора ExxonMobil предлагала списать половину суммы претензий, а остальное зачесть в счет будущих платежей компании по налогу на прибыль, ставка которого должна составлять 20%. Сумма требований американцев составляла $637 млн.

По информации Минфина РФ, мировое соглашение между Россией и компанией ExxonMobil в рамках судебного разбирательства по иску о взыскании денежных средств по соглашению о разделе продукции по проекту “Сахалин-1” уже подписано. Стороны достигли взаимовыгодного компромисса. От имени России мировое соглашение подписал министр финансов Антон Силуанов. Но (внимание!) условия соглашения конфиденциальны. Представители ExxonMobil этот вопрос замалчивают. В обмен на мировую американцы могут получить долю в одном из добывающих проектов в России, которому впоследствии предоставят налоговые льготы. Один из вариантов – Красноленинское месторождение “Роснефти” в Ханты-Мансийском автономном округе.

Примечательно, что о том, что Россия договорилась с Exxon о мировом разрешении спора, первым рассказал президент Владимир Путин. “У нас продолжаются контакты с американскими компаниями. В том числе с такой крупнейшей энергетической компанией, как Exxon, которую раньше г-н Тиллерсон возглавлял. Несмотря на то что он там обыски организует в наших дипломатических учреждениях, мы разрешаем кризисы, текущие кризисные вопросы с его бывшей компанией ExxonMobil”, – прозрачно заявил Путин, выступая на Дальневосточном форуме.

В течение всего срока реализации проекта “Сахалин-1” в бюджеты разного уровня были предусмотрены поступления в размере свыше $70 млрд в виде налогов, роялти и доли государства в добыче нефти и газа. По расчетам российских чиновников, потери бюджета в случае победы ExxonMobil в суде за период реализации проекта могли составить $16 млрд. Так что на фоне проблем, с которыми столкнулся в Стокгольме российский “Газпром”, мировое соглашение само по себе выгодно не только американской компании, но и России.

Вопрос, конечно, в условиях, которые не разглашаются из-за конфиденциальности. Когда речь о России в сегодняшних обстоятельствах, не исключено, что они могут иметь политическое измерение. Не отсюда ли размытость сообщений о переговорах: мол, обсудили все вопросы, и Сирию, и Минские соглашения, и Ближний Восток, как подала это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова?

Орденоносца – на пенсию?

Сам по себе Рекс Тиллерсон в последнее время делает специфические заявления – так, он заметил, что США могут остаться в Парижском климатическом пакте (что само по себе не так и “страшно”, он мало к чему обязывает американцев). Но его тут же “срезал” советник по национальной безопасности Герберт Макмастер, заявивший, что обратной дороги нет, и никакого саботирования процесса выхода США из этого пакта не происходит.

Давно обращают внимание на то, что Тиллерсон часто отмалчивается, в то время как резкие, ястребиные заявления в отношении России делает посол США в ООН Никки Хэйли. Как и по другим вопросам – так, на днях посол Хэйли подытожила, что потенциал санкций на северокорейском направлении исчерпан, и время обратиться за решениями к Пентагону. А это показывает, что у бывшего губернатора Южной Каролины с военным блоком администрации Трампа сложился работающий альянс.

Иными словами, у внешнеполитического аппарата США сегодня разные голоса. Более того, неделя работы ООН является звездной именно для Хэйли, вычитывающей выступление Трампа. А вот для Тиллерсона это последний шанс. То, что “последний шанс” – не просто фигура речи, показала судьба главы аппарата Белого дома Ринса Прибуса, о котором Трамп говорил то же самое – и недрогнувшей рукой устранил его из Белого Дома ровно в обещанный двухмесячный срок.

По иронии судьбы Тиллерсона атакуют ровно за выполнение им программы Трампа – паралич Госдепартамента в финансовом и кадровом измерении. Сейчас же, на фоне внутренних политических проблем, непониманием с собственной партией, Дональд Трамп намерен поблистать на международной арене. Отсюда и следует, что, возможно, Рекс Тиллерсон превратился в не лучшего “решалу” вопросов для России, и авансы, которые делает Москва его бывшей фирме, – пустое расходование денег. Но с кем еще встречаться Сергею Лаврову? Похоже, вес потенциальных российских собеседников в Белом Доме сильно уменьшился.

О чем же они реально могли договориться с Тиллерсоном? Снижение уровня насилия в Сирии происходит “естественным путем” в связи с физическим уничтожением его источников. Раздел Сирии уже, по сути, состоялся, причем РФ достается наиболее неспокойный кусок бывшей арабской республики, где сунниты продолжат резать алавитов и наоборот. В то же время американо-курдская и турецко-оппозиционная зоны гораздо более гомогенны.

Неизбежно столкновение Путина и Асада и с суннитами Ирака, вдобавок над зоной режима нависают иракские же курды, готовящие референдум о независимости. Как раз американцы в том регионе в выигрыше от любого развития событий. А хватит ли у Москвы сил еще и на дестабилизацию Ливии, неизвестно.

Что касается Минских соглашений, то параметры их дальнейшей эволюции были до России доведены. Более того, Путин допустил согласие на ввод миротворцев на всю оккупированную Россией территорию. Причем заявления Курта Волкера сразу же стали еще более жесткими и прямыми. Как часто бывает в таких случаях, США повышают ставки. США – а не Россия.

При этом Волкер, надо понимать, не является креатурой Тиллерсона, и похоже, что в Вашингтоне его курирует вовсе не госсекретарь, а советник по национальной безопасности. Поэтому разрекламированная россиянами встреча Лаврова и Тиллерсона может оказаться мимо кассы и в этом смысле. Более того, российские “подкаты” способны осложнить отношения Тиллерсона с Конгрессом, а вопрос смягчения санкций теперь решают там. Эти авансы могут быть использованы для скорейшей отправки кавалера ордена Дружбы Народов на пенсию – теперь любые связи с РФ парламентарии обеих палат воспринимают “параноидально”, иногда даже в мелочах.

Принесла ли встреча какие-либо плоды, может стать ясно из выступления Дональда Трампа в Генассамблее ООН. Похоже, Владимира Путина на этот раз там и впрямь не ожидают, так что никто не помешает президенту США постоянно находиться в центре внимания и даже поговорить о реформе организации. А ухаживание пытающейся заработать копейку в твердой валюте России за ExxonMobil в Вашингтоне просто примут как должное.

Источник – Максим Михайленко, “Деловая столица”