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Экономика

Кто в Украине создает аналог “Газрома”?

Александр Сущенко, "Українські новини"
18 сентября 2017

Провозглашая европейские ценности, руководители стратегической государственной компании НАК “Нафтогаз Украины” одновременно выступают за сохранение монопольного положения НАКа. По аналогии с российскими “Газпромом” и “Роснефтью”, которые являются инструментами обогащения руководства руководства страны.

Сигнал из Европы

Скандал, связанный с созданием Кабмином комиссии по расследованию фактов ненадлежащего выполнения плана по реформированию оператора украинской ГТС, определяет степень (не)готовности к проведению реформ энергетической области Украины.

Как известно, “европейцы медленно запрягают, тем не менее всегда достигают желаемого”. В этом контексте тревожным, но ожидаемым сигналом для вельмож из Правительства и “Нефтегаза” должно стать письмо-сообщение председателя Секретариата Энергосообщества (ЭС) Янеза Копача, которым начата процедура решения спора, возникшего на почве нарушения Украиной своих обязательств по договору об учреждении ЭС. В письме речь идет о том, что “согласно регламенту решения споров по Договору, перед представлением в Совет министров Энергосообщества просьбы о вынесении решения, секретариат может начать предварительную процедуру против стороны договора. Эта процедура начинается путем направления письма-сообщения о начале процедуры решения споров”.

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Основные претензии к Украине со стороны европейского учреждения заключаются в провале прикладного применения Закона Украины “О рынке природного газа”, принятого еще осенью 2015 года. Янез Копач считает, что правовые реформы, начатые данным законом, до сих пор не привели к ощутимым сдвигам в сторону повышения конкуренции на оптовом или розничном рынке. Рынок природного газа в Украине остается концентрированным. Несколько действующих участников имеют на нем доминирующее положение.

Так, НАК “Нефтегаз Украины” прямо или опосредованно (через дочерние предприятия) удерживает доминирующее положение в производстве и транспортировке природного газа. На дочерние предприятия “Нефтегаза” – “Укргаздобыча” и “Укрнефть” – приходится 80% от общего годового объема добычи газа в стране. При этом НАК остается лидером по импорту газа в страну (за 2016 года его доля в этом секторе составляет 74%). Он же контролирует передачу газа по Украине, включая транзит. Основная часть природного газа, потребляемого в стране (67%), и до сих пор поставляется на регулированных условиях, где доминирует “Нефтегаз”. Эта самая компания является самым большим поставщиком и на нерегулированном рынке”, – отмечает Копач.

Законсервированная монополизация

Следует напомнить, что скрытая консервация монопольного положения НАКа вызвана постановлением КМУ от 1 июля 2016 г. №496. Согласно документу, обособление оператора ГТС должно состояться в течение 30 дней от даты вступления в силу окончательных решений Стокгольмского арбитража в споре с “Газпромом”. Но когда закончится этот процесс? А сроки распределения “Нефтегаза”, определенные в Законе Украины “О рынке природного газа”, поднимаются. Поэтому уместность претензий европейских партнеров очевидна.

Как Украина поставила на колени “Газпром”

Следует вспомнить, что украинское энергетическое законодательство устанавливает довольно высокие стандарты реформы национальной энергетической области. Не менее 51% украинской газотранспортной системы должны принадлежать государству, сдача – совладельцам (партнерам), к которым есть жесткие требования. В частности – “контроль над Партнером ГТС не осуществляет ни одно лицо (лица) из государства (государств), которое не является стороной Энергетического Сообщества или Соединенными Штатами Америки”; “У партнера ГТС должно быть не менее пяти лет опыта управления газотранспортной системой на рынке Европейского Союза или Соединенных Штатов Америки.” (п. 1 ч. 1 ст. 21 Закона Украины “О рынке природного газа”). Таким образом, среди игроков украинского энергетического рынка нет достойных партнеров для стратегической национальной энергетической компании НАК “Нефтегаз Украины”. Очевидно, только “инъекция” европейского подхода к ведению энергетического бизнеса может оздоровить ситуацию с реформированием области.

Учитывая морально-деловые качества управленцев “Нефтегаза”, в частности главного коммерческого директора компании Ю. Витренко и председателя правления А.Коболева, под видом такой реформы может быть проведена работа по маскировке монопольного положения и созданию непрозрачных структур для вывода средств через офшоры за границу.

В этом контексте тендер, объявленный на закупку инвестиционно-банковских услуг для обеспечения обособления функций транспортировки газа с привлечением партнера из управления ГТС, выглядит фикцией реформ, направленных на лишение монопольного положения в сфере транспортировки и привлечения иностранных операторов в управлении газопроводами.

Эхо “газовых воен”. Газпром становится убыточной компанией

Удивительно, но провозглашая европейские ценности, руководители стратегической государственной компании могут одновременно придерживаться кардинально противоположной позиции – сохранение монопольного положения НАКа. Такие действия менеджмента украинской энергетической компании напоминают деятельность российских “Газпром” и “Роснефть”, которые являются инструментами обогащения руководства Кремля и кошельками для подкупа европейских политиков. Такой ли путь избирала Украина в ходе Революции достоинства?

На представление своей позиции по невыполненным обязательствам Энергосообщества у Украины чуть больше месяца. Последняя дата подачи объяснений, установленная секретариатом для Кабмина, – 22 октября текущего года. Поэтому время играет не в пользу нашего государства.

Источник – “Українські новини”

Tags: Андрей Коболев, Газпром, НАК Нафтогаз, украинская ГТС, Юрий Витренко

© Гуляй Поле

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