Кто в Украине создает аналог “Газрома”?

Провозглашая европейские ценности, руководители стратегической государственной компании НАК “Нафтогаз Украины” одновременно выступают за сохранение монопольного положения НАКа. По аналогии с российскими “Газпромом” и “Роснефтью”, которые являются инструментами обогащения руководства руководства страны.

Сигнал из Европы

Скандал, связанный с созданием Кабмином комиссии по расследованию фактов ненадлежащего выполнения плана по реформированию оператора украинской ГТС, определяет степень (не)готовности к проведению реформ энергетической области Украины.

Как известно, “европейцы медленно запрягают, тем не менее всегда достигают желаемого”. В этом контексте тревожным, но ожидаемым сигналом для вельмож из Правительства и “Нефтегаза” должно стать письмо-сообщение председателя Секретариата Энергосообщества (ЭС) Янеза Копача, которым начата процедура решения спора, возникшего на почве нарушения Украиной своих обязательств по договору об учреждении ЭС. В письме речь идет о том, что “согласно регламенту решения споров по Договору, перед представлением в Совет министров Энергосообщества просьбы о вынесении решения, секретариат может начать предварительную процедуру против стороны договора. Эта процедура начинается путем направления письма-сообщения о начале процедуры решения споров”.

Основные претензии к Украине со стороны европейского учреждения заключаются в провале прикладного применения Закона Украины “О рынке природного газа”, принятого еще осенью 2015 года. Янез Копач считает, что правовые реформы, начатые данным законом, до сих пор не привели к ощутимым сдвигам в сторону повышения конкуренции на оптовом или розничном рынке. Рынок природного газа в Украине остается концентрированным. Несколько действующих участников имеют на нем доминирующее положение.

Так, НАК “Нефтегаз Украины” прямо или опосредованно (через дочерние предприятия) удерживает доминирующее положение в производстве и транспортировке природного газа. На дочерние предприятия “Нефтегаза” – “Укргаздобыча” и “Укрнефть” – приходится 80% от общего годового объема добычи газа в стране. При этом НАК остается лидером по импорту газа в страну (за 2016 года его доля в этом секторе составляет 74%). Он же контролирует передачу газа по Украине, включая транзит. Основная часть природного газа, потребляемого в стране (67%), и до сих пор поставляется на регулированных условиях, где доминирует “Нефтегаз”. Эта самая компания является самым большим поставщиком и на нерегулированном рынке”, – отмечает Копач.

Законсервированная монополизация

Следует напомнить, что скрытая консервация монопольного положения НАКа вызвана постановлением КМУ от 1 июля 2016 г. №496. Согласно документу, обособление оператора ГТС должно состояться в течение 30 дней от даты вступления в силу окончательных решений Стокгольмского арбитража в споре с “Газпромом”. Но когда закончится этот процесс? А сроки распределения “Нефтегаза”, определенные в Законе Украины “О рынке природного газа”, поднимаются. Поэтому уместность претензий европейских партнеров очевидна.

Следует вспомнить, что украинское энергетическое законодательство устанавливает довольно высокие стандарты реформы национальной энергетической области. Не менее 51% украинской газотранспортной системы должны принадлежать государству, сдача – совладельцам (партнерам), к которым есть жесткие требования. В частности – “контроль над Партнером ГТС не осуществляет ни одно лицо (лица) из государства (государств), которое не является стороной Энергетического Сообщества или Соединенными Штатами Америки”; “У партнера ГТС должно быть не менее пяти лет опыта управления газотранспортной системой на рынке Европейского Союза или Соединенных Штатов Америки.” (п. 1 ч. 1 ст. 21 Закона Украины “О рынке природного газа”). Таким образом, среди игроков украинского энергетического рынка нет достойных партнеров для стратегической национальной энергетической компании НАК “Нефтегаз Украины”. Очевидно, только “инъекция” европейского подхода к ведению энергетического бизнеса может оздоровить ситуацию с реформированием области.

Учитывая морально-деловые качества управленцев “Нефтегаза”, в частности главного коммерческого директора компании Ю. Витренко и председателя правления А.Коболева, под видом такой реформы может быть проведена работа по маскировке монопольного положения и созданию непрозрачных структур для вывода средств через офшоры за границу.

В этом контексте тендер, объявленный на закупку инвестиционно-банковских услуг для обеспечения обособления функций транспортировки газа с привлечением партнера из управления ГТС, выглядит фикцией реформ, направленных на лишение монопольного положения в сфере транспортировки и привлечения иностранных операторов в управлении газопроводами.

Удивительно, но провозглашая европейские ценности, руководители стратегической государственной компании могут одновременно придерживаться кардинально противоположной позиции – сохранение монопольного положения НАКа. Такие действия менеджмента украинской энергетической компании напоминают деятельность российских “Газпром” и “Роснефть”, которые являются инструментами обогащения руководства Кремля и кошельками для подкупа европейских политиков. Такой ли путь избирала Украина в ходе Революции достоинства?

На представление своей позиции по невыполненным обязательствам Энергосообщества у Украины чуть больше месяца. Последняя дата подачи объяснений, установленная секретариатом для Кабмина, – 22 октября текущего года. Поэтому время играет не в пользу нашего государства.

Источник – “Українські новини”