Военные самолеты РФ нарушили воздушное пространство Литвы

Продолжаются скандалы на учениях “Запад-2017”. Российские самолеты “незаметили”, что влетели в чужое небо.

Во время российско-белорусских учений “Запад-2017” два российских военных самолета нарушили воздушное пространство Литвы.

По данным МИД Литвы, два российских военно-транспортных самолета Ил-76 поздно вечером 16 сентября вошли в воздушное пространство Литвы и пробыли в нем около двух минут. Самолеты летели с основной части России в Калининградскую область.

В связи с инцидентом, в МИД был вызван российский посол Александр Удальцов, где ему вручили ноту о нарушении воздушного пространства Литвы.

От российского посла потребовали предоставить как можно скорее объяснения в связи с этим инцидентом и принять необходимые меры к тому, чтобы в будущем такие инциденты не повторялись.

Источник – Delfi