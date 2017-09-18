Бывший генсек НАТО поддерживает поставки в Украину летального оружия

Андерс Фог Рассмусен, пораженный стойкостью украинских бойцов, уверен, что небходимо помочь им поставками летального оружия.

Страны НАТО могут и должны предоставить Украине летальное оборонительное вооружение.

Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО и ныне советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен.

“Я был поражен стойкостью и мужеством украинских Вооруженных сил. Однако военные, с которыми я встречался, требуют оборудования, чтобы выявлять врага, глушить его средства связи и иметь защищенную связь между собой. Все это оборонное оборудование союзники по НАТО могут и должны предоставить”, – отметил экс-генсек Альянса.

Он также отметил, что ни одна страна не должна иметь препятствий для предоставления Украине оборонительного оружия.

“Этот конфликт разрушил населенные пункты, прервал водоснабжение. Миллионы украинсцев живут под оккупацией и в условиях бесконечного поставки оружия и войск в регион. Надо ввести международные миротворческие силы по всему региону с целью защиты населения и критической инфраструктуры”, – сказал Расмуссен.

Он также акцентировал внимание на том, что миротворческий контингент должен контролировать всю территорию на Донбассе, включая российско-украинскую границу и получить на это соответствующий мандат.

Источник – “Укринформ”