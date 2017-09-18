“Вице-премьеру Крыма” не дали выступить на совещании ОБСЕ

Польские власти помогли представителю российских оккупантов по Крыму “не успеть” на мероприятие ОБСЕ.

Так называемого вице-премьера крымского правительства, «постоянного представителя Крыма» при президенте РФ Георгия Мурадова польские власти более двух часов продержали в аэропорту Варшавы, в итоге не дав ему возможности выступить на совещании ОБСЕ в польской столице. В Варшаве проходит крупнейшая в Европе конференция по правам человека, которую ежегодно организует Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. Крымский «вице-премьер» прилетел в Варшаву утром и вынужден был провести в аэропорту более двух часов, несмотря на наличие дипломатического паспорта.

«Поясняли, что согласовывают вопрос с самым высшим руководством, так как я нахожусь в санкционном списке ЕС, несмотря на то, что я приехал не в Польшу, а в международную организацию – ОБСЕ», – рассказал журналистам Мурадов.

В итоге крымскому «вице-премьеру» вернули паспорт и пропустили на территорию Польши, только когда стало ясно, что он не успеет выступить на площадке ОБСЕ. В итоге речь, в которой шла о соблюдении в ряде стран «прав русскоязычных», зачитал помощник Мурадова.

Источник – РИА Новости