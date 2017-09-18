Нелогичная жестокость России

Когда украинец попадает в беду в Крыму или в России, проблематично достоверно ответить, почему так произошло. Российский произвол, кажется, лишен логики.

11 сентября крымский суд приговорил к 8 годам заключения Ахтема Чийгоза, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа. Его посадили в тюрьму за участие в акции в поддержку территориальной целостности Украины, состоявшейся 26 февраля 2014 у здания крымского парламента.

Абсурд ситуации заключается еще и в том, что в феврале 2014, даже по логике российского законодательства, Крым не был территорией Российской Федерации.

Ахтем Чийгоз, выступая в суде 9 августа 2017, подчеркнул, что сейчас в Крыму судят не тех, кто предал, и не тех, кто позже похищал и убивал людей, а судят тех, кто отстаивал законы, международные правила и нормы.

Что-то загадочное на этой неделе произошло и с украинским режиссером Олегом Сенцовым, задержанным в Крыму в 2014 году и отбывающим 20-летний срок наказания в России. 9 сентября российские правозащитники узнали, что Сенцов находится не в колонии в Якутии, где он был раньше, а в одиночной камере в следственном изоляторе Иркутска. Туда его по неизвестным причинам перевели две недели назад.

Но на этом путешествие Сенцова по российским местам лишения свободы не закончилась. Далее его отправили в Челябинск. Почему Олега перебрасывают из одного места в другое, пока неизвестно. Известно только, что человека безосновательно отправили за решетку на 20 лет, да еще и не дают покоя. Сил и выдержки Олегу Сенцову. Не знаю, что в этой ситуации еще можно добавить.

Я также вспоминала историю 19-летнего Павла Гриба, который 24 августа исчез на территории Беларуси. Сейчас наконец стало то известно о его судьбе. Он, как все и предполагали, тоже оказался на территории России. Но сейчас появились подробности его похищения и информация о том, что в дальнейшем с ним произошло. Об этом Павел рассказал своему адвокату, наконец, после нескольких недель информационной тишины, попавшему к подзащитному.

Напомню, молодой человек поехал в Беларусь, чтобы встретиться с девушкой, с которой он познакомился в соцсетях и которую никогда до этого не видел в реальной жизни. В этот же день он планировал вернуться в Украину, заранее купив обратный билет. Белорусские пограничники его без проблем пропустили, с девушкой Гриб встретился в Гомеле, а затем он исчез. Это было 24 августа, в День независимости Украины.

Похитили парня посреди бела дня, в 17.00 на автовокзале в Гомеле. Неизвестные посадили его в микроавтобус, увезли в лес и передали другим людям. После этого, как рассказал адвокат Украинской правде, его держали несколько суток в каком-то здания без окон, а дальше он уже, как и Сенцов, начал свое вынужденное путешествие по России. Сейчас он находится в СИЗО в Краснодаре.

Но, как выяснилось, еще за неделю до этой поездки, российский суд заочно арестовал парня на 2 месяца, подозревая его в терроризме. Тогда возникает вопрос, как белорусы, у которых общие базы с россиянами, пропустили в страну потенциального террориста? И почему они его не задержали сразу, для того, чтобы передать России?

Белорусские правоохранительные органы делают вид, что они тут ни при чем, но это очень похоже на совместную спецоперацию по похищению. Иначе белорусские спецслужбы были бы заинтересованы в скорейшем расследовании похищения украинца. Тем более, повторяю, его похитили не в пустыне посреди ночи, а в 17.00 на городском автовокзале. Зачем России понадобился очередной заложник, 19-летний инвалид детства, непонятно.

Его отец, офицер запаса, говорит, что его сын никогда не был в России, не посещал аннексированный Крым, не ездил в АТО. Вся его активность и позиция проявлялась разве что в соцсетях.

У российского беспредела нет логики. Почему похитили именно Павла? Почему Сенцова переводят из одной колонии в другую? Почему Чийгоза отправляют за решетку за то, что даже по российским законам невозможно обосновать? Это вопросы без ответов. Но, по крайней мере в Украине, не должны забывать о политических заключенных. Об их истории редко вспоминают, хотя они более драматичны, чем бесконечные политические скандалы.

Источник – Кристина Бердинских, “Новое Время”.