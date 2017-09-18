Последний шанс для Кремля

Украина разочаровала всех россиян. Но некоторым из них все еще верится в “не все еще пропало”.

Смотреть по ТВ, а тем более, участвовать в российских пропагандистких телепередачах небезопасно для здоровья. Но тем не менее, этот поток укроинофобии наталкивает на очень любопытные выводы. Ведь с одной стороны, ТВ картинка в РФ примитивна и должна подтолкнуть массы к самым печальным антиукраинским выводам, с другой стороны, она полностью отражает российскую госполитику в данный конкретный момент времени.

Три года назад российских телевизор в режиме нон-стоп призывал на войну с Украиной тысячи и тысячи “добровольцев”, “отпускников” и прочую оккупационную сволочь. Тогда, после безнаказанного захвата Крыма, российское общество, уверовав в своё вставание с колен, хотело побед и крови, для чего масса скрепоносцев отправились на Донбасс убивать русскоязычных граждан Украины, а, чтобы избавиться от моральных ограничений, объявили этих граждан бандеровцами и фашистами.

Сейчас же – и это продолжается уже достаточно долго, – приоритеты полностью смещены. Войну, оккупированные украинские территории, преступления российских властей в Украине – вообще вычеркнули из повестки, не таскают по эфирам даже коллаборантов с Донбасса, хотя по инерции продолжают требовать от Украины с ними “прямого диалога”.

Украина окончательно разочаровала россиян. Причём, всех.

Путинисты недовольны, что, сколько им ни обещали, а Украина так и не развалилась, не замёрзла без российского газа и у нас даже не случился дефолт. Более того, Украину “не бросило” мировое сообщество, и даже “агент РФ” Трамп продолжает порочную практику Обамы по поддержки украинского государства. И даже если “Джевелины” пока не приехали из-за океана, то очень по многим позициям военно-техническое сотрудничество продолжается, и Вашингтон делает шаги по усилению украинской армии.

Расстроены и так называемые российские либералы. Оказывается, они рассчитывали, что Украина постмайдана станет своего рода “Россией без Путина” и примером для России с Путиным. Страной-раем, где будет истреблена коррупция и заработает идеальная западная госмодель, а про успешные украинские реформы напишут учебники.

Первые и вторые выносят за скобки Крым и Донбасс, но активно критикуют власти Украины. Не нравится им, что в Киеве проходят “русофобские” конференции. Действительно, если “не замечать” оккупацию украинских территорий, можно найти массу аргументов на тему “мыжебратья” и долой “хунту”. Никто уже не ждет явление «пророссийского» Януковича, так как все понимают, что вонь «русского мира» с Донбасса исключила такой вариант.

И вся эта риторика подсказывает, что единственная, и, кстати, не без оснований, надежда Москвы сломить Украину – это политическая междоусобица внутри Украины. Кремль с разной интенсивностью «мочил» всех президентов Украины, в том числе Януковича, когда тот был в Киеве. Продолжает Кремль эту стратегию и сейчас. Справедливости ради, Банковая сама очень часто подставляется по-глупому и множит недовольство внутри страны. И возникает любопытная ситуация – на щит российской пропаганды поднимаются все, кто ведет Украину в сторону «гуляй поля» и территории безвластия. Время от времени из Москвы призывают к третьему Майдану и свержению власти в Украине, бесконечным досрочным выборам и политического коллапсу, следствием чего явилась бы беспомощность в военном плане.

Украинской элите стоит все же вспомнить события 2013-2014 годов, когда жадность, глупость и хуторянство ослепляет, а лидеры государства забывают, что наша страна – не остров «Украина», а территория, окруженная агрессивными игроками. Которые всегда будут играть за счет интересов слабых. Как говорит товарищ Жириновский, «чем больше гвалта в Украине, тем проще вернуть ее под кремлевский контроль».

Источник – Роман Цимбалюк, УНИАН