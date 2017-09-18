Прокурор запросил для Семены 3 года лишения свободы с отстрочкой исполнения

Российские оккупанты, возможно, решили не наказывать чрезвычано строго крымского журналиста Николая Семену. Но запретить ему писать статьи – обязательно.

Данное требование озвучила на заседании так называемого Железнодорожного суда Симферополя в понедельник, 18 сентября, прокурор Светлана Будинская.

Она также потребовала запретить Семене заниматься любой публичной деятельностью в течение трех лет.

Как сообщил на своей странице в Facebook первый замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, Николай Семена во время «суда» заявил, что закон о включении Крыма и Севастополя в состав России противоречит конституции и законам самой РФ. Также журналист подчеркнул, что дело в отношении него сфальсифицировано.

Напомним, 18 сентября, в «Железнодорожном суде» Симферополя проходит очередное заседание по «делу» крымского журналиста Николая Семены.

Напомним, крымский журналист Николай Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте «Крым.Реалии» статью. В настоящее время журналист находится под подпиской о невыезде.

Николай Семена заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на «свободное выражение мнения». Правозащитные и журналистские организации считают преследование Николая Семены политически мотивированным.

Источник – «Крым.Реалии»