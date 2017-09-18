Огонь! Православные зажигают

Используя мракобесов, российская власть, похоже, не отдает себе отчет в том, что черные силы могут ударить по ним самим. Черносотенцы уже выходят из под контроля.

Повергшая Россию в ступор эпидемия минирования (десятки объектов — кинотеатры, школы, мэрии —в крупных городах за два дня), похоже, на все 100% ложного, не только продемонстрировала бессилие политической и прочей полиции в реальной ситуации, но, возможно, является прологом к чему-то наподобие консервативной исламской революции в Иране.

Черное движение

То, что упадок российской клептократии может стать именно таким, не является неожиданностью, поскольку ультраправая реакция в этой стране всегда демонстрировала куда больший мобилизационный потенциал, нежели либералы разных поколений.

В особенности потому, что путинская власть (а до нее и ельцинская, стоит вспомнить о роли, которую играл в российской политике 90-х генерал Лебедь со своим “Конгрессом русских общин”) подкармливала ультраправых информационно и организационно, подмигивала им.

Во многом точно так же, как это делали власти Веймарской республики по отношению к национал-социалистам, когда те уже набрали силу, и как нынешний премьер Венгрии Виктор Орбан легализировал участие крайне правого “Йоббика” в большой венгерской политике, представая на его фоне умеренным и конструктивным лидером патриотов. Кстати, в Венгрии эта игра заканчивается не только ростом уровня репрессий в отношении либеральных кругов, но и возникновением движений, еще более радикальных, нежели “Йоббик”, обвиняющих этих и без того вульгарных национал-экстремистов в том, что они обтесались и встроились в расклад партийной системы Орбана…

В России, в которой попытка демократизации закончилась мятежом Хасбулатова и Руцкого (впоследствии они прекрасно адаптировались к режиму Путина), брутально подавленным “либералом” Ельциным, ситуация выглядит еще опаснее именно потому, что никаких механизмов выпускания пара, кроме погромов, ельцинско-путинский режим не предполагал и не предполагает. Октябрьский мятеж 1993 г. закончился одобрением на референдуме конституции, которая мало чем напоминает основной закон демократического государства. С тех пор ее все время лишь ухудшали — сегодня президентская власть в России вообще не имеет пределов. А в условиях задавленности либерального лагеря (и частичной кооптации во власть той его части, которая в силу своих профессиональных качеств помогла кооперативу “Озеро” разворовать страну и присвоить все ее активы) первую скрипку начали играть, грубо говоря, новые черносотенцы.

На границе между политикой РПЦ по созданию парамилитарных соединений, таких как “Сорок сороков”, для защиты своих имущественных интересов, слоем рессентимента (а это побитые на Донбассе боевики), крымской истерии, а также давно идущего исподволь формирования реакционного движения в низах церкви и общества выросло движение с корнями в “хлыстовстве”. Надо сказать, что РПЦ, которой давно руководят коррумпированные сибариты с завязками в западном мире (патриарх Кирилл десятилетиями руководил внешними связями церкви, а его правая рука Илларион (Алфеев) имеет британскую степень), пыталась противостоять этой ереси. В частности, она в свое время расправилась с чукотским митрополитом Диомидом, возглавлявшим “черное” движение. Но особого эффекта эти репрессии не дали, поскольку в самой церкви есть влиятельные персонажи, продолжавшие подмигивать и непублично оправдывать, помогать радикалам.

Повесть Стругацких “Трудно быть Богом” сегодня превратилась в сбывающийся даже в деталях политический прогноз. Ведь не фашистом оказался придворный авантюрист дон Рэба, а примитивным запутавшимся политиканом, превратившимся во временного наместника соседнего теократического государства. Что-то похожее происходит и с Путиным, которого рядили в одежды “обручившегося с Россией”, только вот будущий оккупант, похоже, внутренний. Раздувая культ царя-мученика и белого движения (хотя исторически это разные сюжеты — среди белых доминировали конституционалисты), Кремль сам сделал все, чтобы оказаться застигнутым со спущенными штанами перед искренним реакционным движением, способным на масштабную низовую мобилизацию.

Монархисты и популисты

Но рассмотрим и другие версии.

Первая — это пролог к новому выдвижению Путина, как и в первый раз, на теме защиты населения от терроризма. Именно поэтому, мол, немного очухавшись, режим начал обвинять в телефонном терроризме ИГИЛ. Но в этой версии немало нестыковок. В массовом сознании ИГИЛ разбит “на дальних подступах” — таков тезис официальной пропаганды. Правда, эта концепция рвалась, где тонко, и раньше —в силу терактов в Петербурге, Сургуте и менее значимых инцидентов. Впрочем, заправилы пропаганды не переоценивают интеллект массового зрителя, так что могли решить, что и так сойдет (каких-то телефонных террористов даже задерживают и, понятно, они признаются в чем угодно).

Прокатит ли терроризм второй раз в качестве обоснования для продолжения путинского президентства, неясно. А ведь в силу особенностей мышления правящей клики (так называемый “легализм”) просто подделывать выборы она не хочет. Рекордно низкая явка на думские и местные выборы в 2016–2017 гг. показывает, что своего рода аналитический контроль Кремля над обществом сильно ослаб, а общественный договор, состоявший в обмене растущего уровня жизни на политические свободы, разрушен. Клея для здания режима — искреннего любования народа Путиным — больше нет, он высох. Причем по полярно разным причинам — это и падение уровня жизни вместе с деградацией общественной жизни, и “слив Донбасса” вкупе с далекими от понимания среднего “патриота” шашнями с Америкой.

На место Путина стал претендовать политик, которого не посадишь в тюрьму и не выгонишь за границу, а именно обожествленный царь-мученик Николай II. Поэтому с версией о минировании РФ самим режимом в целях удержания власти — при всей ее банальности — есть проблемы.

Вторая версия — это акция некой группировки внутри самой власти, призванная либо окончательно избавиться от системных либералов, либо заменить кем-то более цельным самого Путина. Но здесь тоже есть проблемы. На либералов — что системных, что внесистемных — минирование свалить не удастся. А что касается качества правящей элиты, то главная его особенность — это трусость. Трудно представить себе сценарий, при котором она реально пойдет против “царя” в такое лобовое столкновение.

Между тем надо подчеркнуть, что последний петербургский крестный ход, выведший на улицы чуть ли не сотню тысяч участников, показал организационный потенциал этой “черной” части РПЦ, ее развитые связи с местным самоуправлением, расцвет под ее крышей парамилитарных организаций, в которые рекрутированы сотни, если не тысячи беглых террористов-участников военной кампании на Донбассе. Не зря, как видим, устраивали дебаты Навальный и Гиркин — черносотенцам не хватает социально-экономической составляющей, а национал-либералам — такого человеческого ресурса, который не с белым шариком выходил бы на улицы, а с автоматом Калашникова.

Третья версия — это и впрямь расширение операций ИГИЛ в России. Но стилистика не совпадает. ИГИЛ предпочитает пусть и малые по масштабам, но все-таки убийства, а не виртуальное запугивание. Хотя можно быть уверенным, что исламисты внимательно наблюдают за происходящим и постараются использовать эту информацию для планирования собственных акций.

Наконец, четвертая версия — это некая лоббистская междоусобица на уровне ведомств и “кошельков” за должности и бюджеты, в каковом смысле министерство Мединского всегда было проблемным. Но масштаб акции и ее риски слишком впечатляющи для такой меркантильной интерпретации. К тому же сообщают, что по прямому указанию ФСБ все сообщения о звонках и комментирование эвакуаций начали “высушивать”. А это означает, что власть все-таки столкнулась с противником, ей невыгодно строить рекламную кампанию Путина на этом сюжете.

В ожидании российского Хомейни

Очевидно, что Кремль попал в ловушку разжигания страстей, в которую три года играл с упоением, все время повышая градус, но не имея серьезного потенциала для дальнейшей войны с Украиной, с Западом, боясь развернуть и всамделишную гражданскую войну на собственной территории, чтобы триумфально ее выиграть. На выборы народ не ходит, неясно и глухо ропщет, а его психика, подобно наркотической зависимости, требует дальнейшего обострения.

В такие обстоятельства Путин еще не попадал, а воли арестовывать сторонников царя Николая у него нет. Притом что в начале 2000-х молодой премьер-министр и президент высказывался о последнем царе нелицеприятно, о чем ему сегодня напоминают в правых маргинальных кругах. Отказ от показа “Матильды” в крупнейших сетях кинотеатров — это реальное проявление силы новоявленной оппозиции, которая, заметим, прямо не ругает самого Путина. Просто она еще до этого не “доросла” — консервативная революция в Иране в 70-е годы тоже произошла не за один день.

Как дальше будет развиваться эта ситуация и что она несет миру?

Во-первых, поскольку “Матильду” все-таки покажут (в том же Екатеринбурге на премьеру продано рекордное количество билетов), столкновения неизбежны. Путин и так стал уступать в общественном мнении весом Игорю Сечину и Рамзану Кадырову, не хватало еще начать проигрывать Поклонской и ее бородатым союзникам, так и до Навального в качестве спасителя отечества можно докатиться.

Во-вторых, этот конфликт, разумеется, ослабляет Россию на внешней арене (просто инерция мышления Запада на фоне множества и без того порожденных РФ проблем очень велика) и расшатывает режим внутренне. По иронии судьбы, этот сюжет напоминает события столетней давности —- царь Николай, как известно, и сам был черносотенцем, но потом испугался роста влияния этих своих верных слуг, охранка начала их “сворачивать”, но вред был уже причинен. В Первую мировую Россия вошла отнюдь не в том состоянии, чтобы выиграть, что бы не пели реакционные историки, как тогда, так и сегодня.

В-третьих, Украине следует озаботиться и своей ситуацией в политико-конфессиональном поле. В рамках УПЦ МП тоже существует “черная” партия, пусть и далеко не такая влиятельная, но успехи собратьев по вере (по “истинной вере”, а не по христианскому учению, разумеется) несомненно ее воодушевят. Это касается и ряда других стран, где РПЦ доминирует, а также, скорее всего, Грузии, где реакционная партия смогла даже прорваться в парламент на предыдущих выборах.

В-четвертых, условно умеренные круги в российской элите теперь уже осознают, что натворили, устроив во многом руками подручных экстремистов бойню на Донбассе. На восток, в Россию, оттуда, параллельно урегулированию или без оного, исходят и будут исходить элементы, у которых в голове уже не то, что все перепутано, а наоборот, “измена царя, продавшегося кощунникам” теперь складывается в целостную концепцию. Имперские флаги и облитые кровью иконы все чаще станут появляться на улицах российских городов, а полиция против таких митингов уже проявила свою почти полную беспомощность.

Между прочим, в советские времена в ЦРУ существовало целое подразделение, координировавшее свою деятельность с Госдепом в рамках комплекса мероприятий “проекции мягкой силы”, занимавшееся именно православными и имперцами, осевшими в США и других западных странах. Та же Русская православная церковь за границей (РПЦЗ) до сих пор не вполне лояльна московской патриархии, а соответственно, и Кремлю. Но, как мы убедились в ходе российской агрессии против Украины, состояние, в которое американские специальные службы впали после холодной войны, оставляет желать лучшего. Впрочем, в последнее время что-то в их недрах начало меняться в лучшую сторону.

Думается, что подключение разных игроков к большой игре вокруг “Матильды” могло бы углубить рану, которую Россия нанесла себе сама, поощряя насилие и экстремизм внутри и вовне своих границ. В частности, это касается новых русских диаспор в Западной Европе, США, Канаде и Израиле. Они уже пережили скол по “украинскому вопросу”. Теперь им может предстоять еще одно испытание — за путинскую ли они Россию, символом которой становится “развратная Матильда”, или за горнюю “Святую Русь”, управляемую высокодуховным поповским посохом?

Источник – Максим Михайленко, “Деловая столица”