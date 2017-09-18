Во время посещения Гриба украинским консулам запретили говорить на украинском

Украина добилась возможности посещения дипломатами похищенного украинца Павла Гриба. Однако на этом “доброта” россиян закончилась.

В понедельник, 18 сентября, украинские консулы посетили Павла Гриба в Краснодарском СИЗО, однако им не разрешили общаться с задержанным на родном языке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат украинца Андрей Сабинин.

“С Павлом встретились консульские работники. Беседовали час в присутствии сотрудника СИЗО. Ряд вопросов блокировался. Лекарства так и не передали, не было врача, сам буду делать это 21- го. На украинском языке говорить не разрешили”, – отметил адвокат.

Отметим, что это впервые за все время плена Гриба к нему допустили украинских консулов.

Источник – Андрей Сабинин