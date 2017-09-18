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Новости

Во время посещения Гриба украинским консулам запретили говорить на украинском

Андрей Сабинин
18 сентября 2017

Украина добилась возможности посещения дипломатами похищенного украинца Павла Гриба. Однако на этом “доброта” россиян закончилась.

В понедельник, 18 сентября, украинские консулы посетили Павла Гриба в Краснодарском СИЗО, однако им не разрешили общаться с задержанным на родном языке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат украинца Андрей Сабинин.

“С Павлом встретились консульские работники. Беседовали час в присутствии сотрудника СИЗО. Ряд вопросов блокировался. Лекарства так и не передали, не было врача, сам буду делать это 21- го. На украинском языке говорить не разрешили”, – отметил адвокат.

Отметим, что это впервые за все время плена Гриба к нему допустили украинских консулов.

Источник – Андрей Сабинин

Tags: консульство, Павел Гриб, язык

© Гуляй Поле

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