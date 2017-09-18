Болтун – находка для шпиона. Как распознать злоумышленника

В методичке латвийских спецслужб даны рекомендации о том, как не стать объектом вербовки и что делать, если шпионы заинтересовались вами.

Полиция безопасности Латвии впервые опубликовала инструкцию по борьбе с вербовкой и шпионами. Документ предназначен для муниципальных и государственных чиновников. В нем объясняется, какая информация может заинтересовать иностранные спецслужбы, как распознать признаки вербовки и понять, что человек работает на иностранное правительство.

Кому надо бояться

“Государственные и местные чиновники – это один из самых ценных источников информации”, говорится в инструкции. Шпионов могут интересовать не только государственные тайны, но и рутинная информация о работе госорганов. Поэтому под угрозой вербовки находятся все служащие, независимо от занимаемой должности.

Что именно могут выведывать шпионы:

— Информацию, предназначенную для служебного пользования;

— Сведения о работе с другими госорганами, иностранными организациями, подрядчиками и некоммерческими структурами;

— Черновики законов, проектов, планов реформ, документами внутреннего планирования и т.д.;

— Личные сведения, профессиональная подготовка, техническое оснащение;

— Меры безопасности в организации;

— Всевозможная компрометирующая информация – внутренние конфликты, негативные черты характера, недовольство работой.

Где можно встретить шпиона

По мнению латвийской полиции безопасности, специалисты иностранных разведок могут выдавать себя за дипломатов, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работников правоохранительных органов, предпринимателей, журналистов, “и так далее”.

Шпионы устанавливают контакты, используя международные мероприятия, например, конференции или семинары), через неформальные встречи, через родственников, друзей и знакомых в других странах.

Отдельным пунктом идет предупреждение, что в чужой стране вербуемого могут обвинить в каком-либо нарушении законов (например, неправильно заполненные документы или вход на закрытую территорию). Такие ситуации могут быть провокацией, говорится в документе.

Подозрительное поведение

Не каждый разговор обязательно ведет к вербовке, говорится в инструкции. Шпион может просто выведать важную информацию.

Полиция безопасности перечисляет признаки вербовки:

— фамильярное общение, стремление перейти к неформальному разговору;

— добавление в друзья в социальных сетях;

— попытки вызвать реакцию в разговорах на политические темы, о ценностях, профессиональных навыках и о других личных вопросах;

— разговоры на темы рабочих обязанностях и месте службы.

Агенты спецслужб могут предлагать встречи в неформальной обстановке и обещать помощь в обмен на выполнение их просьб, говорится в методичке.

В случае, если гражданин стал объектом вербовки, Полиция безопасности рекомендует уклоняться от дальнейших контактов и обратиться в правоохранительные органы.

В методичке оговаривается, что завербованный может согласиться на сотрудничество с иностранной разведкой в критической ситуации – например, под угрозой ареста или при давлении на членов семьи, но делать это можно только под контролем Полиции безопасности.

Источник – “Настоящее Время”