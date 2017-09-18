Болтун – находка для шпиона. Как распознать злоумышленника

В методичке латвийских спецслужб даны рекомендации о том, как не стать объектом вербовки и что делать, если шпионы заинтересовались вами.
Полиция безопасности Латвии впервые опубликовала инструкцию по борьбе с вербовкой и шпионами. Документ предназначен для муниципальных и государственных чиновников. В нем объясняется, какая информация может заинтересовать иностранные спецслужбы, как распознать признаки вербовки и понять, что человек работает на иностранное правительство.
Кому надо бояться
“Государственные и местные чиновники – это один из самых ценных источников информации”, говорится в инструкции. Шпионов могут интересовать не только государственные тайны, но и рутинная информация о работе госорганов. Поэтому под угрозой вербовки находятся все служащие, независимо от занимаемой должности.
Что именно могут выведывать шпионы:
— Информацию, предназначенную для служебного пользования;
— Сведения о работе с другими госорганами, иностранными организациями, подрядчиками и некоммерческими структурами;
— Черновики законов, проектов, планов реформ, документами внутреннего планирования и т.д.;
— Личные сведения, профессиональная подготовка, техническое оснащение;
— Меры безопасности в организации;
— Всевозможная компрометирующая информация – внутренние конфликты, негативные черты характера, недовольство работой.
Где можно встретить шпиона
По мнению латвийской полиции безопасности, специалисты иностранных разведок могут выдавать себя за дипломатов, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работников правоохранительных органов, предпринимателей, журналистов, “и так далее”.
Шпионы устанавливают контакты, используя международные мероприятия, например, конференции или семинары), через неформальные встречи, через родственников, друзей и знакомых в других странах.
Отдельным пунктом идет предупреждение, что в чужой стране вербуемого могут обвинить в каком-либо нарушении законов (например, неправильно заполненные документы или вход на закрытую территорию). Такие ситуации могут быть провокацией, говорится в документе.
Подозрительное поведение
Не каждый разговор обязательно ведет к вербовке, говорится в инструкции. Шпион может просто выведать важную информацию.
Полиция безопасности перечисляет признаки вербовки:
— фамильярное общение, стремление перейти к неформальному разговору;
— добавление в друзья в социальных сетях;
— попытки вызвать реакцию в разговорах на политические темы, о ценностях, профессиональных навыках и о других личных вопросах;
— разговоры на темы рабочих обязанностях и месте службы.
Агенты спецслужб могут предлагать встречи в неформальной обстановке и обещать помощь в обмен на выполнение их просьб, говорится в методичке.
В случае, если гражданин стал объектом вербовки, Полиция безопасности рекомендует уклоняться от дальнейших контактов и обратиться в правоохранительные органы.
В методичке оговаривается, что завербованный может согласиться на сотрудничество с иностранной разведкой в критической ситуации – например, под угрозой ареста или при давлении на членов семьи, но делать это можно только под контролем Полиции безопасности.
Источник – “Настоящее Время”