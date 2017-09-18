Аксенов хочет в отставку

Сергей Аксенов дал понять, что хочет в отставку. Но, дескать, не все от него зависит.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что он радостью бы ушел со своей должности.

Об этом он заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда – Крым».

«Я так далеко не планирую, коллеги. Мало того, скажу честно, если бы меня отпустили бы на вольный хлеб, это был бы праздник в моей жизни», − сказал Аксенов, отвечая на вопрос о том, не планирует ли он идти на второй срок.

По его словам, в этой должности «вряд ли кто-то смог бы сделать больше».

«Я не хочу подвести, я уже говорил, ни крымчан, ни руководителя, конечно… Нужно выполнить те задачи, которые перед нами поставил президент РФ», − добавил Аксенов.

Источник – «Новости Крыма»