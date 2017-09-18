Под Ласточкиным гнездом незаконно бурят скалу, – ЮНЕСКО

Пытаясь построить Керченский мост, российские оккупанты не щадят древние памятники.

Российские оккупанты незаконно проводят геологические работы, в частности бурят скалу на территории, где находится памятник национального значения − дворец «Ласточкино гнездо».

Об этом говорится в докладе ЮНЕСКО, на который ссылается Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

«Оккупационные власти приступили к проведению незаконных раскопок и инженерных геологических работ, а именно к бурению скалы, на которой находится памятник национального значения дворец «Ласточкино гнездо», − сказано в документе.

Кроме того, по данным ЮНЕСКО, с апреля ведутся незаконные работы на между Цементной слободкой и автотрассой Керчь-Феодосия. Они связаны со строительством подъездных дорог к строящемуся Керченскому мосту. Результатом этих работ уже стало уничтожение фрагментов древнего Тиритакского оборонительного вала. Его оккупанты планируют ликвидировать полностью.

Известно, что в 2017 году Министерство культуры России выдало 13 разрешений на проведение археологических раскопок в оккупированном Крыму и два разрешения на проведение работ на территории захваченного Севастополя. Такие действия, отмечается в докладе, является грубым нарушением Гаагской конвенции 1954 о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Конвенция и Первый протокол к ней (в 1954 г..) Запрещает проведение любых археологических раскопок на оккупированной территории, а также любые изменения культурных ценностей.

ЮНЕСКО добавляет, что любые меры РФ на территории полуострова, направленные на изменение юрисдикции в отношении объектов культурного, промышленного и технического наследия Украины, является прямым нарушением суверенных прав Украины и общепризнанных норм и принципов международного гуманитарного права.

Источник – ЮНЕСКО