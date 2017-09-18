Россия обещает допустить к похищенному украинцу консула

Украинец Павел Гриб скоро увидится с украинским консулом, если Россия сдержит обещание допустить к заложнику дипломата.

Украинский консул сегодня должен посетить Павла Гриба, который находится в Краснодарском СИЗО

Об этом в эфире “112 Украина” сообщил отец пропавшего, Игорь Гриб.

“Больше двух-трех недель уже прошло, а консулов так и не пускали на встречу с Павлом, несмотря на межгосударственные договоренности. Сегодня вроде бы российская сторона обещала допустить к Павлу наших консулов. Я ожидаю информации из России”, – рассказал отец Павла Гриба.

Также Игорь Гриб отметил, что нет пока никаких подробностей относительно состояния здоровья Павла.

“Мы ничего не знаем о его состоянии. В пятницу, как нам известно, вывозили в какое-то медучреждение, что там ему делали, мы не знаем, к сожалению”, – прокомментировал мужчина.

На вопрос о том, в чем сейчас подозревают Павла, Игорь Гриб ответил: “С адвокатом тоже общался, он тоже не знает сути предъявленных обвинений. Относительно того, что может грозить сыну, – это Статья 205, часть 1 УК РФ (теракт), 12 -15 лет по этой статье могут давать. Зная сына, – таких оснований нет, это все сфабриковано, подстроено определенными спецслужбами РФ. Сейчас наша задача – быстрее всего добиться его возвращения в Украину”.

Также Игорь Гриб не исключил варианта того, что его сын “может быть предметом обмена между Украиной и Россией”.

Источник – “112 Украина“