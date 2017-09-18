США не желает рассматривать российский проект введения миротворцев на Донбасс

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

“Этот проект уже обсуждался в рамках Совета Безопасности, на него была реакция со стороны партнеров. Мы предлагали работу по тексту этого проекта, но делегации Украины и Соединенных Штатов после первого обсуждения сказали, что они дальше по тексту работать не готовы, у них будут существенные замечания, а возможно, у украинцев будет и контрпроект по вопросу о размещении миротворческой миссии на Донбассе “, – сказал Небензя.

Он предположил, что президент Украины Петр Порошенко, который будет участвовать в сессии Генассамблеи ООН, на эту тему будет говорить.

“Поэтому обсуждение нашего проекта на данный момент не происходит. В течение ближайшей недели оно просто невозможно логистически, потому что неделя высокого уровня не позволит заниматься экспертными работами”, – пояснил российский постпред при ООН.

При этом Небензя заверил, что Россия продолжит работу над документом.

“Мы его под сукно не положили, мы будем его дальше продвигать, когда для этого настанет благоприятные условия”, – сказал он.

По его словам, тема размещения охранной миссии в Донбассе будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня во время министерской недели в рамках сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

Напомним, Украина ознакомила Совет безопасности ООН и своих партнеров со своей позицией относительно размещения на Донбассе миротворческой миссии ООН, но своего проекта резолюции об этом еще не подавала.