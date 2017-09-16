Конгрессмен США: Миротворцы на Донбассе не обязательны

Спор о том, какой должна быть миротворческая миссия на Донбассе, надуманный. Для достижения мира нужно просто вывести российские войска.

Член Конгресса США Вилльям Хурд (William Hurd) считает, что для решения конфликта Украине нужны не миротворцы ООН, а вывод российских войск.

“Для решения конфликта не нужны миротворцы. Просто мистер Путин должен вывести оттуда свои более 900 танков и остальные силы”, – сказал он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской стратегии “Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?” в Киеве в субботу.

При этом конгрессмен считает, что для ведения переговоров на эту тему ООН не нужна.

Источник – Интерфакс-Украина