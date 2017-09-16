Украина после работы миротворцев на Донбассе собирается провести выборы

Выборы на нынче оккупированных территория Донбасса будут проведены. Но до этого там должны поработать миротворцы.

Результатом работы миротворческой миссии ООН на Донбассе должна стать подготовка к проведению там выборов.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил журналистам в кулуарах 14-той Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука, передает корреспондент LB.ua.

“Все это нужно, чтобы заложить основу для чего? Для того, чтобы начался переходный период, который бы привел к выборам. Конечно, никто не будет соглашаться на российские манипуляции, чтобы Россия хотя бы частично регулировала подготовку к этим выборам или проведения этих выборов”, – сказал Климкин.

Министр также подчеркнул, что мандат миротворческой миссии должен включать выведение “российских регулярных войск, и наемников, и всего того металлолома, который Россия сюда запихнула на территорию оккупированного Донбасса”. “И, конечно, первые шаги по нормализации ситуации и возвращении к нормальной жизни. Это включает в том числе разоружение”, добавил он.

Отвечая на вопрос о возможности участия россиян в миротворческой миссии, Климкин опроверг такую возможность: “Мы считаем, что ни в коем случае, поскольку Россия, как страна-агрессор, если она еще присутствует в миротворческой миссии, то это просто “срывает крышу”. Серьезно, каким образом Россия, которая фактически оккупировала территорию Донбасса и это как раз смесь классической и гибридной оккупации, может быть в этой миссии?”.

По его словам, в этой миссии могут принимать участие только те, кому “мы доверяем и кому может доверять международное сообщество”.

Климкин сообщил, что сейчас идут консультации как будут взаимодействовать СММ ОБСЕ и миротворческая миссия ООН.

Источник – Lb.ua