Климкин: Украина чувствительна к атакам России

Военной агрессии России Украина научилась противостоять. Но на этом угрозы не заканчиваются.

Украина научилась противостоять военной угрозе России, но остаются риски гибридных атак.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в ходе выступления на 14-той Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука, передает корреспондент LB.ua.

“Мы видели как можно противостоять военной угрозе, но мы очень чувствительны к кибер и другим гибридным угрозам”, – сказал Климкин.

По его словам, после выборов в России можно ожидать еще больше опасностей для Украины.

Он сообщил, что опасается попыток России впрыскивания денег разными способами на подкуп украинских политиков, на попытки расколоть людей по языковому признаку и на создание других проблем в Украине. “Это останется мейнстримом российской политики по отношению к Украине”, – считает Климкин.

Министр считает, что в противостоянии этим вызовам для Украины важна солидарность мирового сообщества.

Источники – Lb.ua