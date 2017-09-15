В одном из городов Беларуси ввели комендантский час

Впервые в Беларуси введен комендантский час.

В связи с проведением российско-белорусских учений Запад-2017 в городе Глубокое вводится комендантский час.

Комендантский час будет действовать с 14 по 20 сентября с 22:00 до 06:00.

“Во время комендантского часа жителям запрещается находиться без необходимости вне жилищ, перемещаться между населенными пунктами без документов, удостоверяющих или подтверждающих личность”, – говорится в сообщении.

За нарушение законодательства о чрезвычайном или военном положении предусмотрен штраф.

Ивацевичский и Борисовский райисполкомы выпустили предупреждения о запрете нахождения гражданских лиц на полигонах Доманово и Борисовский. Местные власти напомнили, что там запрещено собирать осколки бомб, снарядов, ракет и взрывателей, металлический лом, трогать неразорвавшиеся боеприпасы.

Источник – Tut.by