В одном из городов Беларуси ввели комендантский час

Впервые в Беларуси введен комендантский час.
В связи с проведением российско-белорусских учений Запад-2017 в городе Глубокое вводится комендантский час.
Комендантский час будет действовать с 14 по 20 сентября с 22:00 до 06:00.
“Во время комендантского часа жителям запрещается находиться без необходимости вне жилищ, перемещаться между населенными пунктами без документов, удостоверяющих или подтверждающих личность”, – говорится в сообщении.
За нарушение законодательства о чрезвычайном или военном положении предусмотрен штраф.
Ивацевичский и Борисовский райисполкомы выпустили предупреждения о запрете нахождения гражданских лиц на полигонах Доманово и Борисовский. Местные власти напомнили, что там запрещено собирать осколки бомб, снарядов, ракет и взрывателей, металлический лом, трогать неразорвавшиеся боеприпасы.
Источник – Tut.by