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Новости

Швеция не против миротврцев на Донбассе. При условии

"112 Украина"
15 сентября 2017

По мнению властей Швеции, миротворцы на Донбассе могут появиться только на условиях Украины.

Российских представителей в составе миротворческого контингента ООН на Донбассе не будет без согласия Украины

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Швеции карл Бильдт.

По словам Бильдта, российские миротворцы редко входят в состав миссий ООН в зонах конфликта, однако их отправка на Донбасс без согласия Украины полностью исключена.

“Вы знаете, Россия не входит в миротворческие организации, они были в Боснии, да. Я встречал там российскую миссию, но они очень редко является частью таких операций. Это (отправка миротворцев на Донбасс – ред.) потребует согласия Украины, даже если это решение будет принято с Советом безопасности ООН, все равно правительство Украины его утвердить”, – заявил он.

Источник – “112 Украина

Tags: донбасс, миротворцы, Швеция

© Гуляй Поле

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