Швеция не против миротврцев на Донбассе. При условии

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Швеции карл Бильдт.

По словам Бильдта, российские миротворцы редко входят в состав миссий ООН в зонах конфликта, однако их отправка на Донбасс без согласия Украины полностью исключена.

“Вы знаете, Россия не входит в миротворческие организации, они были в Боснии, да. Я встречал там российскую миссию, но они очень редко является частью таких операций. Это (отправка миротворцев на Донбасс – ред.) потребует согласия Украины, даже если это решение будет принято с Советом безопасности ООН, все равно правительство Украины его утвердить”, – заявил он.