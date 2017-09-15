Швеция не против миротврцев на Донбассе. При условии

По мнению властей Швеции, миротворцы на Донбассе могут появиться только на условиях Украины.
Российских представителей в составе миротворческого контингента ООН на Донбассе не будет без согласия Украины
Об этом заявил бывший министр иностранных дел Швеции карл Бильдт.
По словам Бильдта, российские миротворцы редко входят в состав миссий ООН в зонах конфликта, однако их отправка на Донбасс без согласия Украины полностью исключена.
“Вы знаете, Россия не входит в миротворческие организации, они были в Боснии, да. Я встречал там российскую миссию, но они очень редко является частью таких операций. Это (отправка миротворцев на Донбасс – ред.) потребует согласия Украины, даже если это решение будет принято с Советом безопасности ООН, все равно правительство Украины его утвердить”, – заявил он.
Источник – “112 Украина“