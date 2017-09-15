Захарченко и Плотницкий – агенты США

“Русская весна” стала для США тараном для получения нового рынка сбыта угля.

На днях в Украину прибыла первая партия американского угля, о которой Порошенко ранее договорился с Трампом.

Американское судно Ocean Ambitious доставило партию в 62 тысячи тонн в украинский порт.

Наглядный результат деятельности «защитников» Донбасса и «помощи» русскоязычным жителям востока Украины от «братской России».

Наконец-то стало понятно, в чем состоит тот самый «хитрый план» Путина. Патриоты Новороссии теперь давятся своим углем, который никто не покупает, зато обеспечили американцам новый рынок сбыта. Донбасские шахты разрушены и затоплены, зато у американских шахтеров прибавилось работы.

Вот без шуток. Если судить не по словам и заявлениям, а исключительно по конкретным поступкам, то Захарченко, Плотницкого и их соратников по борьбе за ЛДНР можно считать просто эталонными американскими агентами, в задачу которых входило уничтожение Донбасса в угоду Дяде Сэму. Вот кто на самом деле служит американским интересам!

Смотрите сами. До начала «русской весны» Украина не покупала американский уголь, а вкладывала ресурсы в добычу угля на Донбассе. Жители шахтерских городов имели работу и зарплату, а на мировой рынок каждый год поступали миллионы тонн донецкого угля.

Что получилось теперь, в результате проведения «референдума» и реализации «хитрого плана»? Донецкий уголь выброшен с мировых рынков и рынка Украины, а его место теперь занял уголь из США. Шахтеры Донбасса сидят без работы и без денег, зато сотни миллионов долларов из Украины теперь вливаются в угольную отрасль США.

Гениальная многоходовочка! Боевики ЛДНР называют американскими марионетками украинское правительство, а сами в открытую работают на Вашингтон. Третий год патриоты Донбасса воюют за то, чтобы Америка смогла продать побольше своего угля.

Молодцы, продолжайте и дальше так. Вот вам фото из украинского порта для поддержания боевого духа.

Источник – Денис Казанский