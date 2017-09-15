Кремль тушит информационный пожар, касающийся финансирования ДЛНР

Сведения о лишении финансирования ЛДНР в Кремле назвали перераспределением финансов.

В Кремле признали “перераспределение” финансирования “ДНР” и “ЛНР”, но заявили, что не прекратят предоставлять им “гуманитарную помощь”.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, “идет определенно перераспределение” средств, но это “не значит сокращение каких-то направлений” финансирования.

На уточняющий вопрос про объем финансирования “ДНР” и “ЛНР” Песков сказал, что цифрами не располагает, но “речь о том, что Россия откажется от гуманитарной помощи, не идет”.

Напомним, накануне стало известно о поручении Министерству финансов РФ исключить из проекта бюджета на ближайшие годы гуманитарную помощь “отдельным территориям”. Под этими “территориями” подразумеваются “ДНР” и “ЛНР”. Средства могут быть направлены на развитие инфраструктуры Крыма, Севастополя и Калининградской области.

Источник – РБК