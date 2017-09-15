“Развод” Турции и Украины – задача Кремля

Террорист номер 1 – Россия старается дискредитировать Украину, чтобы продлить свое существование. Посоритьукраинцев с Турцией – удобный инструмент для этого.

В последнее время складывается устойчивое впечатление, что Кремль, затаившись, готовится нанести новый информационный удар против нашего государства, на что указывают определенные индикаторы и развитие событий. Российские спецслужбы снова могут попытаться дискредитировать Украину на турецком направлении.

Одна из задач – не дать Украине и Турции организовать полномасштабное военно-техническое сотрудничество, а также в очередной раз обвинить Киев в “поставках оружия террористам”. Такие попытки со стороны Москвы на турецком направлении мы уже видели в преддверии международной выставки оружия «IDEF-2017», но тогда провокация «с украинскими ПТРК для ИГИЛ и РПК» не достигла своей цели.

Но, как показывает информационная повестка, Кремль не успокоился, и опять достает из кармана свою уже не единожды ” крапленую карту”– Рабочую партию Курдистана (РПК). Это организация, которая угрожает территориальной целостности Турции. По информации, имеющейся у ИС, российскими спецслужбами ныне осуществляются подготовительные мероприятия, чтобы слепить новое «дело» против Украины и очернить её в глазах турецкой стороны. Каким образом? Сфабриковать, в том числе, “документальные доказательства”, и вбросить в медиапространство информацию о так называемых “поставках оружия курдам-террористам из РПК со стороны Украины”.

Уроки обливания грязью

В Кремле не оставляют попыток дискредитировать наше государство в глазах мирового сообщества. Для этого используются все подручные средства: создаются фиктивные политические проекты радикальной направленности – как в Украине, так и за её пределами; организовываются и проводятся всевозможные информационные атаки и кампании.

Ныне особое внимание российские спецслужбы уделяют украинскому оборонно-промышленному комплексу и военно-техническому сотрудничеству Украины с другими странами – всё делается для того, чтобы пошатнуть позиции отечественного ОПК на мировом рынке вооружений.

На самом деле в своих информационных кампаниях русские применяют давнишние шаблоны: они пытаются обвинить оппонента или конкурента – в данном случае Украину – в поставках вооружений или странам-изгоям, находящимся под санкционным давлением ООН, или же террористическим группировкам таким, как ИГИЛ, РПК, Хезболла и т.д.

Можно просто вспомнить, как российское руководство, чтобы обелить себя и не дать разыграться скандалу, грозящему ему очередными санкциями со стороны Запада, на скорую руку организовало информационную атаку, обвинив Украину в поставках ракетных двигателей в КНДР, используемых как бы для создания межконтинентальных баллистических ракет.

Но у русских ничего не вышло, а получилось совсем наоборот. С террористами всё выглядит ещё нелепее. Согласно российским пропагандистам, которые по понятным причинам являются инструментом в руках кремлёвских спецслужб, Украина поставляет оружие просто всем террористическим группировкам, которые существуют в мире. Это выглядит, конечно же, несуразно и смешно, ведь большинство групп подобного толка поддерживается – финансово или технологически, именно Россией. Однако об этом поговорим чуть позже.

Действительно, в чём только Кремль не обвинял Украину? В 2015 году российские хакеры из «Киберберкута» сфабриковали данные о якобы передаче нашей стороной зенитно-ракетных комплексов «Печора» Катару для ИГИЛ.

До этого русские вещали о китайских ПЗРК «FN-6», которые якобы были переданы Украиной террористам из ИГИЛ через Турцию.

Также, в 2015 году посол РФ в Кувейте Алексей Саламатин рассказывал местным дипломатам небылицы о мнимых поставках оружия и боеприпасов боевикам ИГИЛ из Украины через территорию Саудовской Аравии. Ясно, что главным поставщиком в этом деле, как указывал российский посол, был официальный Киев.

Поставляли мы, как указывают на это россияне, своё оружие и хуситам, которых поддерживает Иран, в такой близкий для нас Йемен. Понятно, что все эти рассказы оказались обыкновенной липой, никто русским тогда не поверил.

Тем не менее, невзирая на общее недоверие со стороны развитого мира, Кремль продолжает организовывать информационные кампании против украинского ОПК. Зачем? Что ж, давайте ещё раз более чётко сформулируем.

Во-первых, мы отнимаем у российской оборонки хлеб – на приоритетных для Москвы рынках. Ясно, что русские негодуют и хотят нивелировать такого конкурента, как это уже было, например, с “иракским контрактом”.

Во-вторых, Кремль пытается показать США и Евросоюзу не просто несостоятельность государства Украина, но и опасность, которая якобы от него исходит. Мол, вы вкладываете в их оборону деньги, а они отправляют оружие террористам, которые осложняют вам жизнь. Ныне вопрос стоит ещё более жёстко для России, ведь американцы вот-вот могут начать поставки летального оружия в Украину.

И, в-третьих, РФ делает всё возможное, чтобы остановить военно-техническое сотрудничество между Украиной и региональными лидерами, которые являются конкурентами для Москвы. В первую очередь речь идёт, конечно же, о сближении Турции и Украины. Сейчас стало очевидно, если военное сотрудничество между двумя странами усилится, Россия проиграет схватку в Черноморском бассейне, а её влияние в Средиземноморье может (как следствие) уменьшиться.

Именно поэтому русские пытаются рассорить официальный Киев и Анкару, дискредитируя одну сторону и заигрывая с другой.

Главный спонсор терроризма

Перед тем как говорить об украино-турецких отношениях, давайте-ка вспомним, что именно Россия является главным спонсором терроризма. Это та самая страна, которая поставляет вооружение боевикам, убивающих солдат армии НАТО.

Уже ни для кого не секрет, что сейчас русские активно сближаются с группировкой «Талибан» – террористами, воюющими в Афганистане. Москва снова начала поставлять оружие боевикам, правда, обуславливая свои действия тем, что ИГИЛ может укрепить свои позиции в Афганистане и угрожать в дальнейшем Таджикистану и Узбекистану, которые Россия воспринимает как свои вассальные княжества.

Недавно Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил: «Россия поставляет оружие «Талибану», что является нарушением международных норм и норм Совета безопасности ООН. Разумеется, мы выступаем против этого и призываем Россию учесть этот факт».

Только уважаемый госсекретарь ошибся, никто ничего учитывать не будет.

Предельно ясно, что дело не в ИГИЛ. На самом деле русские хотят создать ещё одну точку напряжения для американцев – на сей раз в Центральной Азии, – чтобы те рассеяли свои силы по всему миру. Именно для этого российские войска стоят в Таджикистане, и именно для этого с этой территории поставляется вооружение талибам.

Помогают русские и ливанским экстремистам из «Хезболлы» (изначально иранский проект), которые постоянно атакуют Израиль. Согласно расследованию журналистов аналитического американского издания «The Daily Beast», Кремль поставляет тяжёлое вооружение террористам, причём безо всяких условий. Главная задача снова-таки расшатать и без того непрочные позиции США в регионе.

А что же касается ИГИЛ, то здесь и говорить нечего; ведь как только русские войска вошли в Сирию, в разы увеличилось количество терактов на территории Европы.

И сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн абсолютно прав, когда говорит, что «такие террористические группы, как ИГ, представляют собой постоянную угрозу, и они будут продолжать атаковать. Но у них нет военных возможностей, технологий и амбиций поддерживать свое стремление править миром. У России – есть. И Россия не является другом для свободного мира».

Между тем есть ещё одна террористическая структура, поддерживаемая РФ, – рабочая партия Курдистана (РПК) – давний враг Турции.

Здесь объясним просто, практически на пальцах. На территории Ближнего Востока по разным подсчётам проживает около 40 миллионов курдов. Их места проживания – четыре страны: Турция, Сирия, Ирак, Иран. Наибольшее количество курдов проживает в Турции, в юго-восточной части страны (свыше 20 миллионов человек). Турецкие власти не желают отдавать свои территории под отдельное курдское государство. Однако этого хотят курды.

РПК якобы борется за независимость курдского народа. На самом деле (о чём пойдёт речь далее) эта организация старый клиент Кремля: они помогают расшатывать ситуацию, постоянно держа Турцию в напряжении, чтобы та оставалась договороспособной.

Так, в минувшие несколько лет Кремль начал активно помогать боевикам из РПК, поставляя им оружие. Те же, в свою очередь, с особым усердием начали организовывать террористические атаки на территории турецкого государства.

Стоит лишь напомнить, что до начала так называемого медового месяца между Москвой и Анкарой, президент Турции Реджеп Эрдоган обвинял Россию в нелегальных поставках РПК ракет и зенитных вооружений.

«Сейчас террористы (РПК) используют противовоздушное оружие и ракеты, поставленные Россией. Этим оружием оснащена террористическая сепаратистская организация. Они были переданы им через Сирию и Ирак», — сказал глава Республики.

Русские, как это у них водится, моментально заявили о своей непричастности и попросили турецкого президента «найти доказательства». Они-то у Эрдогана есть, только вот показывать их ему сейчас ни к чему.

Туркам, пока отношения с Москвой пребывают на благоприятном для них уровне, легче обвинить ИГИЛ в торговле оружием с РПК, нежели сказать правду.

А то, что Кремль активно сотрудничает с курдскими террористами, так это всеобще известный факт. И началось это сотрудничество не сегодня, а сорок лет назад.

Старые песни о курдах

В 1978 году обыкновенный студент-недоучка Абдулла Оджалан организовывает Рабочую партию Курдистана – структуру, которая изначально не выступала за независимость курдов, не склоняла своих сторонников к сепаратизму. Она просто провозглашала идеи социализма, Маркса, Ленина и других известных товарищей.

Такое ощущение, что Оджалан хотел связаться с советским КГБ. Вспомните, в те времена советские спецслужбы, как бык на красную тряпку, реагировали на появление в мире организаций, которые заявляли о своей близости к дедушке Ленину, а уж если они выступали в поддержку курса Советского Союза, им была обеспечено финансирование и другая поддержка.

Изначально РПК выступала против националистических курдских партий, так сказать, чтобы убрать конкурентов с политического поля, однако затем в стране произошёл военный переворот, и главарям РПК необходимо было бежать. Куда? В Сирию, конечно же, – главную цитадель Москвы на Ближнем Востоке.

Именно в сирийской столице, Дамаске, Оджалан провозглашает о новой идеологии – теперь он борется за независимость Курдистана, и в 1984 году объявляет войну Турции.

Москва при этом финансировала деятельность РПК, что способствовало увеличению численности группировки. С подачи Кремля боевики начали проходить подготовку на специальных базах в Ливане и Палестине. В свою очередь курдские террористы начали организовывать смертельные провокации на турецкой территории.

Однако, когда в конце 1980-х крах СССР стал очевиден, Москва прекратила финансировать РПК. Как говорится, «денег нет, но вы держитесь!».

Впрочем, это не остановило Оджалана. Он начал насильно обирать курдов, грабить, убивать. В общем, устроил настоящий террор для своих соплеменников. Сама же РПК занялась контрабандой и распространением наркотиков.

В 90-ых же Россия возобновила сотрудничество с товарищами из РПК. Теперь, правда, их курировало не КГБ, а ФСБ, что тождественно, конечно. Теперь Москва хотела остановить строительство трубопровода Джейхан из Азербайджана в Турцию.

Оджалан выходит из перемирия и объявляет Турции войну, которая длится долгие пять лет. Понятно, что ситуация в регионе осложняется, а строительство трубопровода откладывается.

Далее всё банально. В 1998 году Россия объявляет дефолт, проект «Джейхан» возобновляется, а турки требуют от Сирии выдачи Оджалана, угрожая при этом Дамаску войной.

Оджалан бежит в Москву, где его находит израильская разведка. Кремль, не понимая, что делать со своей марионеткой, отправляет его из России и в скором времени Оджалан попадает в турецкую тюрьму.

Однако с недавних пор (особенно это стало заметно в разгар сирийского кризиса и после сбития Турцией российского самолета) Москва снова подключила к своей гибридной войне террористов из РПК.

Только сейчас речь идёт не только лишь о терактах, которые устраивают всё те же купленные Россией ребята из РПК, мы говорим о настоящем военном противостоянии между турецкой армией и турецкими курдами. В этом противостоянии главную роль играет РПК (читай, Москва).

Дна не видать

Всё это мы вам рассказали для того, чтобы вы поняли: у РПК есть только один спонсор (финансовый, оружейный) – Российская Федерация. Других нет, и не намечается.

Однако русские пропагандисты так не считают. Как уже было сказано, Кремлю не очень нравится, что турки продолжают играть самостоятельные игры, а также сближение в военно-технической сфере между Киевом и Анкарой. Значит, правильно, необходимо подстроить очередную информатаку. Ведь русским удалось убедить Эрдогана в причастности американцев к организации военного переворота, который, правда, не состоялся.

С этого года российские спецслужбы пытаются убедить турок, что именно Украина поставляет РПК оружие.

Напомним, в преддверии Международной выставки IDEF-2017, где Украина и Турция договорились о масштабном сотрудничестве в сфере ВТС, россияне пытались провести антиукраинскую информационную активку. Согласно сообщениям СМИ, 27 апреля турецкие таможенники задержали иранца, перевозившего в грузовике составные части советских противотанковых ракет 9K111 «Фагот» и 9K113 «Конкурс». Было установлено, что грузовик, врлде как, доставило судно, направляющееся из Украины. Подозреваемый сознался, что он намеревался доставить груз в Иран. Тогда турецкие власти заявили, что подобные системы часто попадают в руки или боевикам из ИГИЛ, или же экстремистам из РПК.

Тогда турки не клюнули на эту российскую уловку, выставка для украинской стороны прошла успешно. Однако Кремль на этом не остановился. Ныне мы наблюдаем, как российские спецслужбы в очередной раз пытаются очернить власти Киева в глазах турецкой стороны, обвинив нашу страну в нелегальных поставках оружия РПК. Впрочем, сейчас русские выбрали более запутанную схему.

Итак, в конце августа малоизвестные турецкие СМИ начали сообщать: американцы, мол, поставляют оружие и ИГИЛ, и боевикам из РПК. Так, приводятся сомнительные данные, что на грузовые военные самолёты США в феврале этого года над городом Тель-Афар (Ирак) сбросили на парашютах оружие экстремистам из ИГИЛ.

Сообщалось, что недавно иракской армии удалось изъять у боевиков американские ракеты «Javelin».

Далее говорится, что во время боевых столкновений между ИГИЛ и РПК в городе Кобани (Сирия) американцы передавали оружие и одной, и второй стороне.

Понятное дело, что все эти факты ничем не подкреплены. Доказательств нет, правда, в этом случае они и не нужны – главное обвинить США в поддержке террористов, что угрожают целостности турецкого государства и усложнить и без того непростые отношения между Вашингтоном и Анкарой.

Сегодня же мы получили вторую часть паззла. Итак, Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Балканское объединение журналистов-расследователей (BIRN) провели расследование, в котором чётко обозначили, что структуры США закупали оружие у других стран для дальнейших поставок сирийским повстанцам. Очевидно, что в список этих стран попала и Украина (как же без нас).

Мы в детали этого расследования вдаваться не будем. Это дело Белого дома -опровергать информацию, затрагивающую престиж американского государства.

Однако мы хотим заметить, что эта информация появилась как нельзя кстати. Теперь русские смогут спокойно довести свою линию до конца, ведь здесь особого ума не надо.

Они напомнят Эрдогану об иранце, перевозившем украинское оружие. Далее расскажут об американцах, поставляющих вооружение РПК. Затем они встроят в эту канву и украинские патроны, автоматы, взрывчатку, которые по просьбе Белого дома попадают из Украины в Сирию и Ирак, а затем передаются РПК.

А дальше всё просто: сказать, что в Сирии есть курды, дать террористам из РПК какое-то старое оружие украинского производства, которое с советских времён валяется на российских заводских складах и, в конце концов, обвинить Украину в поддержке боевиков из РПК.

Правда, для большей правдоподобности не хватает ещё одного момента – «полезных» украинцев, которых обнаружат во время «передачи» оружия курдам. Их, например, арестуют где-то в Ираке или даже в Сирии, сюжет быстро снимут российские пропагандистские телеканалы и тем самым создадут нужную картинку в т.ч. и для Турции.

Вполне вероятный сценарий: мы же видели, как русские находили «полезных» украинцев, сажали их в тюрьму, а потом в нужное время, в нужном месте эти люди оказывались где-то в Украине или в другой части мира.

В общем-то, сценарий может быть разным, однако точно понятно, что русские уже готовятся к новой информационной атаке против нашего государства. Очевидно, что они хотят втиснуть клин между Украиной и Турцией в том числе через призму турецко-американских отношений.

Источник – Информационное сопротивление