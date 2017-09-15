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Новости

Порошенко: Без Украины нет Империи

Depo.ua
15 сентября 2017

Пока Россия мечтает об Империи, ей будет дело до Украины.

Для Кремля Украина – это составляющая имперского величия

Такое мнение высказал президент Украины Петр Порошенко 14-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

“Украина – это не просто часть бывшей империи. Это – символ. Это – неотъемлемый элемент имперского величия, без которого Кремль эту империю просто не может представить. Это – “наш Иерусалим”. Так сказал патриарх Кирилл. Вот почему Путин должен был сорвать с себя маску и показать ее всему миру”, – сказал Порошенко.

Он отметил, что идеи о нейтралитете не помогли Украине.

“Эти идеи были просто сказками, попытками нейтрализовать свою будущую жертву”, – убежден глава государства.

Источник – Depo.ua

Tags: империя, Порошенко, Россия-Украина

© Гуляй Поле

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