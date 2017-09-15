Никаких русских не существует

Каждый из русских знает за собой (за своей родословной если он её знает) “грех нерусскости”, потому что каждый русский имеет нерусских предков.

Уникальность России в том, что если в других частях света какой-то реально существующий этнический народ/нация ассимилировал или ассимилирует (ассимиляция переводится как растворение) в себе небольшой или небольшие по сравнению с ним проценты инородцев, то этого много, это везде и что-то одно.

А что-то совсем другое – это то, что происходит и происходило с самого начала в России.

Того большого однородного, что должно было бы растворить в себе не своё малое, никогда не было и нет сегодня.

Каждый из русских знает за собой (за своей родословной если он её знает) “грех нерусскости”, потому что каждый русский имеет нерусских предков.

Вот, например, столько лет компостировавший мозги и себе и людям исконным русским славянством Егорушка Холмогоров, недавно узнал о своих неруских (финно-угорских) предках, и сейчас он в печали.

И тот же русский думает, что это наверно он один такой уникальный нетипичный (как призываший убивать украинцев этнический украинец Дугин, как Навальный, родители которого украинцы понаехали в Москву из Украины и украинская фамилия которого переводится на русский язык не так как вы думали, а как “стремительный”, как … придется перечислять столько, что места в посте не хватит).

Потому что не может быть, чтобы все были такими как он, большинство должно быть с деда-прадеда , 1000 летними исконными русскими.

А на самом деле, вот этого, столько лет, десятилетий и несколько столетий создаваемого идеологами, философами поэтами и писателями (которые, кстати, тоже, все, кого не возьми, происходят из нерусских начиная с Пушкина) “костяка русской нации” нет в природе.Причины есть и они известны.

И в результате получается русскоговорящая разноэтническая смесь без этнического корня/основы, без этнического единства, без народной/этнической культуры, без своей этнической территории

(земель, где русские” были бы коренным народом, на территории России нет.

Самые “старые русские” – это потерявшие к середине 1730-х годов свой язык и поэтому на сегодня полностью “обрусевший” финно-угорский народ меря – посмотрите на карту – где живет меря – то есть их их потомки, уже называющие себя русскими, и вы увидите “сердце России”, серцее не бывает).

Их родственники – эрзя (Гундяев, Чапаев) и мокша (Шукшин) ещё не совсем обрусели.

Поэтому сегодня в России есть небольшое количество людей называющих себя русскими националистами, при полном отсутствии собственно предмета национализма – русской нации

(в природе нет ни этнической русской нации, ни политической русской нации).

Поэтому, настоящие нации способны самообъединяться и самоорганизовываться, а русские – нет

(никто никогда не видел ни русского Майдана, ни русских этнических диаспор, ни русских этнических банд).

Поэтому русские боятся всего настоящего национального, как в доме висельника боятся веревки.

Потому что жопой они чувствуют всю искусственность, всю ненародную авторскую сочинённость, всех этих собранных с мира коренных народов России по нитке – большей частью финно-угорского и тюркского мира – всех этих “вапалебёреза хараводлебёдушка айлюлистаяла”, по сравнению с настоящей национальной культурой и их соседей и их, оставшихся и сегодня нерусскими, земляков.

Потому что как только русский начинает искать своё настоящее национальное, он по мере его нахождения, становится нерусским.

Хотят ли русские войны Итого:

Всем нерусским в радость, русским отвлечься от тяжелых дум, можно посмотрев очень красивую и не очень красивую Лебёдушку: Русский «народный славянский» женский танец. Улусные истоки.

Вначале было единое культурное пространство великой страны – братских улусов союз боевой, и, естественно, взаимный внутриордынский культурный обмен, например, привезенным из Персии мужским-женским серапой-сарафаном:

«сарафан объярь чревчат, яринного цвета, с вишневой обнизью,…. 1637 год, июня 20, скроен государю, тафты вышло 7,5 аршин, подпушка тафты желта (1 с четвертью аршин) нашивка сверху, пуговки… обшиваны золотом пряденым шолк зелен, с золотом деланы в мастерской палате».

Потом и это великое государство распалось и центр влияния части остатков Орды переместился в Москву. Потом разноэтническая интеллигенция этой новой Орды, в описании своего женского танца пришла к устойчивой формуле – женщина Востока должна была двигаться плавно, как «белая лебедушка»-

«Ой по морю, морю синему,

По синему, по Хвалынскому,

Плывет лебедь — лебедушка белая,

Плывет она — не тряхнется» …

(хвалынское – это то самое ордынское каспийское, чуть ниже столицы Орды по течению Итиля)

Этот же мотив использовал и Пушкин в своей «Сказке о царе Салтане».

(да, и тут вы не ошиблись, экзотический чисто славянский персонаж Султан потырен (творчески позаимствован) Пушкиным у авторов тех стран, где имя принца Гвидо никого не удивляет) Потом, из геополитических соображений (икающихся до отхаркивания кровью украинцам до сих пор), в Москве придумали назвать такой тип женского танца своим «исконным славянским».

Как здесь:



Извините, я немного перепутал, это грузинский танец Аджарули (აჭარა-Аджара – это Аджария).А творение вот этих русских хореографов, где неподвижная закрытость и плавность хода доведены до абсурда – вот: Извините, я немного перепутал, это грузинский танец Аджарули.А творение вот этих русских хореографов, где неподвижная закрытость и плавность хода доведены до абсурда – вот: Ансамбль «Берёзка» – хоровод «Лебёдушка»

Особенная художественная маразматичность фигуры – «ручки лебедем», в самом конце.

Источник – Братан из Минска