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Концептуально

Никаких русских не существует

Братан из Минска
15 сентября 2017

Каждый из русских знает за собой (за своей родословной если он её знает) “грех нерусскости”, потому что каждый русский имеет нерусских предков.

Уникальность России в том, что если в других частях света какой-то реально существующий этнический народ/нация ассимилировал или ассимилирует (ассимиляция переводится как растворение) в себе небольшой или небольшие по сравнению с ним проценты инородцев, то этого много, это везде и что-то одно.
А что-то совсем другое – это то, что происходит и происходило с самого начала в России.

Того большого однородного, что должно было бы растворить в себе не своё малое, никогда не было и нет сегодня.
Каждый из русских знает за собой (за своей родословной если он её знает) “грех нерусскости”, потому что каждый русский имеет нерусских предков.
Вот, например, столько лет компостировавший мозги  и себе и людям исконным русским славянством Егорушка Холмогоров, недавно узнал о своих неруских (финно-угорских) предках, и сейчас он в печали.
И тот же русский думает, что это наверно он один такой уникальный нетипичный (как призываший убивать украинцев этнический украинец Дугин, как Навальный, родители которого украинцы понаехали в Москву из Украины и украинская фамилия которого переводится на русский язык не так как вы думали, а как “стремительный”, как … придется перечислять столько, что  места в посте не хватит).
Потому что не может быть, чтобы все были такими как он, большинство должно быть с деда-прадеда , 1000 летними исконными русскими.
А на самом деле, вот этого, столько лет, десятилетий и несколько столетий создаваемого идеологами, философами поэтами и писателями (которые, кстати, тоже, все, кого не возьми, происходят из нерусских начиная с Пушкина) “костяка русской нации” нет в природе.Причины есть и они известны.

И в результате получается русскоговорящая  разноэтническая смесь без этнического корня/основы, без этнического единства, без народной/этнической культуры, без своей этнической территории
(земель, где русские” были бы коренным народом, на территории России нет.
Самые “старые русские” – это потерявшие к середине 1730-х годов свой язык и поэтому на сегодня полностью “обрусевший” финно-угорский народ меря – посмотрите на карту – где живет меря – то есть их их потомки, уже называющие себя русскими, и вы увидите “сердце России”, серцее не бывает).

Их родственники – эрзя (Гундяев, Чапаев) и мокша (Шукшин) ещё не совсем обрусели.

Поэтому сегодня в России есть небольшое количество людей называющих себя русскими националистами, при полном отсутствии собственно предмета национализма – русской нации

(в природе нет ни этнической русской нации, ни политической русской нации).
Поэтому, настоящие нации способны самообъединяться и самоорганизовываться, а русские – нет
(никто никогда не видел ни русского Майдана, ни русских этнических диаспор, ни русских этнических банд). 
Поэтому русские боятся всего настоящего национального, как в доме висельника боятся веревки.
Потому что жопой они чувствуют всю искусственность, всю ненародную авторскую сочинённость, всех этих собранных с мира коренных народов России по нитке – большей частью финно-угорского и тюркского мира – всех этих “вапалебёреза хараводлебёдушка айлюлистаяла”, по сравнению с настоящей национальной культурой и их соседей и их, оставшихся и сегодня нерусскими, земляков.

Потому что как только русский начинает искать своё настоящее национальное, он по мере его нахождения, становится нерусским.

Хотят ли русские войны

Итого:
Всем нерусским в радость, русским отвлечься от тяжелых дум, можно посмотрев очень красивую и не очень красивую   Лебёдушку:

Русский «народный славянский» женский танец. Улусные истоки.
Вначале было единое культурное пространство великой страны – братских улусов союз боевой, и, естественно, взаимный внутриордынский культурный обмен, например, привезенным из Персии мужским-женским серапой-сарафаном:
«сарафан объярь чревчат, яринного цвета, с вишневой обнизью,…. 1637 год, июня 20, скроен государю, тафты вышло 7,5 аршин, подпушка тафты желта (1 с четвертью аршин) нашивка сверху, пуговки… обшиваны золотом пряденым шолк зелен, с золотом деланы в мастерской палате».
Потом и это великое государство распалось и центр влияния части остатков Орды переместился в Москву.

Потом разноэтническая интеллигенция этой новой Орды, в описании своего женского танца пришла к устойчивой формуле – женщина Востока должна была двигаться плавно, как «белая лебедушка»-
«Ой по морю, морю синему,
По синему, по Хвалынскому,
Плывет лебедь — лебедушка белая,
Плывет она — не тряхнется» …
(хвалынское – это то самое ордынское каспийское, чуть ниже столицы Орды по течению Итиля)
Этот же мотив использовал и Пушкин в своей «Сказке о царе Салтане».
(да, и тут вы не ошиблись, экзотический чисто славянский персонаж Султан потырен (творчески позаимствован) Пушкиным у авторов тех стран, где имя принца Гвидо никого не удивляет)

Потом, из геополитических соображений (икающихся до отхаркивания кровью украинцам до сих пор), в Москве придумали назвать такой тип женского танца своим «исконным славянским».
Как здесь:


Извините, я немного перепутал, это грузинский танец Аджарули (აჭარა-Аджара – это Аджария).А творение вот этих русских хореографов, где неподвижная закрытость и плавность хода доведены до абсурда – вот:

Ансамбль «Берёзка» – хоровод «Лебёдушка»
Особенная художественная маразматичность фигуры – «ручки лебедем», в самом конце.

Источник – Братан из Минска

Tags: мокши, национализм, русские

© Гуляй Поле

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