ФСБ вербовала контрабандистов на российско-эстонской границе

ФСБ успешно вербовала людей с двойным гражданством (российским и эстонским) для шпионажа за эстонскими пограничниками.

ФСБ завербовала как минимум пять человек, которые занимались контрабандой на российско-эстонской границе, чтобы они шпионили в пользу России. Об этом говорится в совместном расследовании BuzzFeed News и Re:Baltica.

По информации издания, ФСБ принуждала будущих агентов к шпионажу, предлагая в обмен «закрыть глаза» на уголовные дела по контрабанде. В свою очередь, мужчины соглашались, чтобы избежать «длительных тюремных сроков».

Как пишут иностранные издания, ФСБ поручала добывать информацию об эстонских военных базах, расписании патрулирования границы, а также слабых и сильных сторонах сотрудников эстонской Полиции безопасности.

В расследовании говорится, что у всех пятерых задержанных «много общего», например, у четырех мужчин было двойное гражданство (России и Эстонии), и все пятеро подписали договоры о сотрудничестве с ФСБ, за выполнение заданий им платили 2 тысячи рублей.

Официального комментария ФСБ по поводу этой публикации нет.

Источник – Максим Прошкин, “Новая Газета”