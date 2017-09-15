УПЦ МП готова уйти от Кирилла в Константинопольский патриархат ?

Без Украинской Церкви РПЦ как гигант православия – уходящая натура.

А вот почему РПЦ царебожников и приравненных с примкнувшими не осуждает – это понятно. Формально, конечно, осуждает, у них там ересь на ереси и ересью погоняет. Но среди сочувствующих полно наших уже традиционных теперь православных-лайт, которые себя считают частью РПЦ, всячески за русское православие, а на деле куличи ходят побрызгать раз в пару лет и всё.

РПЦ могла бы отмежеваться от таких, осудить (и есть за что, формально они нарушают всё, что положено православному). Но тогда окажется, что реально у РПЦ 2-3% более-менее активных прихожан из всего населения страны. На уровне либерастной Скандинавии примерно.

При этом нельзя забывать, что огромное число приходов и прихожан всей РПЦ – это украинская УПЦ МП. Она как бы “ватная”, формально подчинена московскому патриарху. Есть ещё УПЦ КП, никем не признанная, зато очень патриотичная. Верующие политически активные украинцы попадают в непростую ситуацию, когда вроде бы лучше бы переметнуться в патриотическую УПЦ КП, но канонически верна УПЦ МП.

Поэтому потихоньку идёт перетекание наиболее радикальных граждан и клира в УПЦ КП, что ставит УПЦ МП перед непростым выбором.

Можно отделиться от РПЦ и уйти под Констинопольский патриархат (как было при прапрапрапрадедах, независимость Московского патрирха признали ,в общем, задним числом, но это было очень давно). Тогда УПЦ КП самоуничтожится, поскольку потеряет смысл существования и большую её часть можно будет спокойно скушать внутрь себя. И стать тупо вровень с РПЦ по масштабам. И намекать, что “и всея Руси” в титуле московского патриарха больше не канает.

Можно продолжать сохранять статус-кво, но потрафить националистическим настроениям украинцев не удастся. В итоге УПЦ МП будет восприниматься всё более чужеродным и враждебным формированием. Иностранным агентом. Противопоставить этому можно было бы условно “пророссийские” силы, которые бы сверху и снизу легитимизировали для украинцев некую примирительную с Россией повестку. Это та ещё эквилибристика.

РПЦ же на этом фоне стоит перед реальной опасностью уменьшиться от Великой Церкви Третьего Рима до обычной местной церкви (без Киева ну что это за Русь). Такой удар пережить будет сложно. Если перед этим ещё и публично отречься от всех “неправильных” православных и начать требовать от них соблюдения обрядов, регулярно посещать церковь и не сжигать машины, может оказаться, что злых отморозков с коктейлями Молотова, во-первых, немало, во-вторых, за такое они “официальную” РПЦ легко запишут в слуги Дьявола. Со всеми вытекающими.

Есть кароч два стула.

Источник – Незыгарь