Глава “Нафтагаз”: Ценность украинской ГТС будет снижаться

Новые трубопроводы снижают ценность украинской ГТС.

Глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев считает неизбежным снижение ценности газотранспортной системы (ГТС) Украины в обозримом будущем.

“Я думаю, что в перспективе ценность этого актива (украинской ГТС – ред.), к сожалению, будет снижаться. Потому что появляется больше газопроводов. И если раньше была ограниченная возможность количества вариантов поставки газа, сейчас потребитель знает, что он зимой просто из трубы получит газ”, – сказал Коболев.

Он отметил, что с появлением новых трубопроводов снижается также потребность в строительстве газовых хранилищ из-за отсутствия значительных сезонных колебаний цены газа.

“Сейчас по заказу Еврокомиссии делают анализ по перспективам использования наших подземных хранилищ с учетом реалий европейского рынка и прогнозов его развития. Посмотрим на их выводы. Я думаю, что та излишняя мощность хранилищ, которые есть в Украине, скорее всего, так и останется излишней”, – констатировал глава холдинга.

Источник – Enkorr