Квасьневский: Поддержка Украины будет расти

Донбасс для России уже как чемодан без ручки. В Кремле хотят заморозки конфликта.

Правительство Российской Федерации хочет заморозить конфликт на Донбассе, по меньшей мере, до президентских выборов в 2018 году.

Об этом в эфире телеканала “112 Украина” заявил экс-президент Польши Александр Квасьневский.

“Конечно, это не помогает России, но это большая проблема для Украины и Запада. После выборов есть шанс, что Путин будет понимать, что ему нужны реформы, ему нужна модернизация страны, и нужна поддержка Запада. А поддержка Запада придет только тогда, когда будет решение украинского конфликта”, – отметил Квасьневский.

При этом экс-президент Польши обратил внимание на тот факт, что последний год прошел в международной солидарности с Украиной. В связи с этим он выразил мнение, что после завершения всех выборов в Европе поддержка Украины будет возрастать.

“Я думаю, что Украина находится на самом главном месте мышления западных политиков: как помочь независимости и безопасности Украины, как помочь украинской экономике, чтобы вы были готовы войти в какой-то момент в Европейский Союз”, – резюмировал Квасьневский.

Источник – Лига