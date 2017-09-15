Просто денег нет. Зачем Россия делится с Турцией комплексами ПВО

Поставляя современные комплексы ПВО Турции, Москва рискует испортить отношения с дружественными государствами, отношения с которыми формировались десятилетиями. Но очень деньги нужны.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что Анкара подписала с Москвой контракт на поставку российских систем противовоздушной обороны С-400. «Наши друзья договорились по С-400. Насколько я знаю, выплачен первый взнос. Следующий шаг — передача нам кредита от России», — отметил турецкий лидер. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России подтвердили слова президента Турции о том, что контракт на поставку Турции систем противовоздушной обороны С-400 подписан. «Стороны достигли договоренности о поставке С-400 и подписали контракт», — сказали в пресс-службе ведомства. В ФСВТС подчеркнули, что поставка данной системы Турции отвечает геополитическим интересам России. «В силу специфики и чувствительности темы на данном этапе считаем некорректным раскрывать все детали. Приоритетное право комментировать контракт принадлежит инозаказчику», — добавили в ведомстве.

Понятно, почему российское официальное ведомство столь скупо на комментарии. Ведь это фантастически «выгодный» контракт. Россия продает Турции свою новейшую систему ПВО за два с лишним миллиарда долларов. При этом, если верить президенту Турции, Москва с помощью кредита сама заплатит за замечательную возможность произвести комплексы ПВО для страны, являющейся членом НАТО. Переговоры длились несколько месяцев. Уместно вспомнить, что переговоры о продаже С-400 Китаю заняли три года. При этом российские представители объясняли: главным препятствием были российские опасения, что в результате поставок могут утечь уникальные отечественные технологии. Решающим стало то, что Москве в условиях санкций остро потребовались финансовые средства. И вот теперь Россия сама финансирует поставки той же самой системы вооружений Турции. Мало того, Эрдоган требует, чтобы в дальнейшем эти комплексы производились с участием Турции. То есть передача технических новинок, которые еще недавно объявляли сверхсекретными, выглядит практически неизбежной.

Очевидно, что здесь главную роль должны играть так называемые «геополитические» соображения, то есть стремление укрепить внешнеполитические позиции нашей страны. Отношения с Турцией подобны американским горкам. В ноябре 2015 года турецкий самолет сбил российский бомбардировщик. Тут же Анкара превратилась в главного противника России. Потом произошло довольно странное примирение. Турция стала активно участвовать в переговорах в Астане о сирийском урегулировании и заморозила свою военную операцию в Сирии. Однако нет никаких гарантий, что завтра турецкий лидер Эрдоган не учудит что-то, что снова испортит отношения двух государств. Однако поставляя современные комплексы ПВО, Москва рискует испортить отношения с дружественными государствами, отношения с которыми формировались десятилетиями. В настоящее время защита воздушного пространства Турции осуществляется батареями комплекса Patriot Италии и Испании. Это развертывание происходит в рамках коллективной обороны Североатлантического альянса. И это развертывание имеет ограничения. В частности, системы ПВО не могут размещаться вблизи границ с Арменией и Грецией, а также на побережье Средиземного моря. Турецкие эксперты отмечают, что при развертывании систем С-400 такие ограничения действовать не будут. Что, конечно, не может не волновать Афины и Ереван. Следует иметь в виду, что Греция, главный военный противник Турции, в свое время уже закупила российские комплексы С-300, которые по сравнению с С-400 выглядят устаревшими…

Так что главной загадкой здесь является, что же все-таки получит Москва? Не просматривается ни экономических, ни внешнеполитических выгод. Подозреваю, что главный побудительный мотив здесь – показать фигу проклятой НАТО. После того, как в прошлом году Эрдоган подавил попытку военного переворота, Турция превращается во все более авторитарное государство. По этой причине Анкара подвергается все более жесткой критике со стороны своих союзников по НАТО. Эрдоган отвечает жестко. В этой ситуации Путин, который, как и его турецкий коллега, превратился в международного изгоя, решил обзавестись еще одним союзником. Ну или сделать вид, что такой союзник появился. В общем, показать НАТО фигу. Для такого дела и двух миллиардов не жалко. О том, как скоро эти деньги вернутся в российскую казну, можно спросить у венесуэльского президента Мадуро…

Источник – Александр Гольц, “Новое Время”