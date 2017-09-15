Как янки уничтожали Русь-матушку

Извечное желание англо-санксонского мира – уничтожить Русь может сбыться. Сейчас-самое подходящее для этого время.

Янки всегда хотели уничтожить Русь-матушку. Для этого они в 1492 году организовали экспедицию на противоположную сторону земного шара и открыли Америку. Но что-то не заладилось. И тогда, через триста лет, они придумали сделать США. А чтобы еще более лучше подготовиться к завоеванию, они начали у себя войну за независимость, потом гражданскую войну Севера и Юга, а также позволили британцам и канадцам захватить и сжечь Вашингтон.

Но и это не помогло. И еще триста лет янки, тренируясь и готовясь морально, стреляли друг друга на Диком Западе, толпами умирали во времена Золотой Лихорадки в Канаде и на Аляске, втянулись в поселенческую войну с индейцами, грабили друг другу банки, угоняли скот, и, не доверяя шерифам, вообще стреляли во все, что движется, а затем вешали друг друга на площади, если двигавшимся подстреленным оказывалось что-то не то.

Посчитав, что натренировались достаточно, чертовы янки пошли наконец-таки войной на Великую и Прекрасную Русь, но промахнулись с направлением – еще бы, другая сторона океана! – и отвоевали у Мексики Техас. Горе сразило нацию. Вместо Верхней Лопыревки Калужского уезда завоевать какой-то жалкий нефтяной Техас! Небо не видело таких жалких пацаков…

И, когда, казалось бы, уже все было потеряно, фарт повернулся к несчастным лицом и подкинул шанс. В Европе началась Первая мировая.

Янки сели на корабли, переплыли океан, и напали на Германию, напавшую на Россию. Получай, Москва! Не ожидала такого удара?

Российская Империя и вправду не ожидала такой подлости, бухнулась на колени, подписала Брестский мир − почему-то с Германией − и развалилась.

Но проклятые янки не остановились и на этом. Дождавшись, пока в совдепии начнется кровавый хаос, они отправили парочку экспедиционных корпусов, чтобы хоть как-то ограничить резню и вернуть ситуацию в адекватное русло. Потом, действуя согласно своему бесчеловечному плану, дождавшись нескольких волн голода, они начали присылать еду. Еду! Голодающим! Какая зашкаливающая бесчеловечность. На тебе, вражина, пароходы с зерном! На тебе, гадина, миллиарды Нансена! На тебе, подлая, продовольствие! Получи, редиска!

Ну и там по мелочи − построили ДнепроГЭС, обеспечили всю страну станками и технологиями, прислали несколько тысяч инженеров, научили пользоваться электричеством и вообще вместе с немцами и англичанами провели всю индустриализацию чуть более, чем полностью.

За что мы американских инженеров и расстреляли.

Но проклятые штаты не остановились и на этом. И когда началась Вторая мировая война, они повторили свой подлый трюк и снова напали на Германию, напавшую на Россию!

Второй раз такого удара Родина никак не ожидала.

Воспользовавшись моментом, коварные янки решили добить СССР ленд-лизом. Не щадя стариков и детей, они развернули гигантские поставки продовольствия, оборудования, металла, машин, оружия, самолетов и прочих благ цивилизации. Более того − вы только представьте этот цинизм − все это поставлялось бесплатно! Стон стоял над многострадальной Россией.

Но, благодаря эффективному менеджменту, СССР выдержал и на этот раз. И ответил новой волной репрессий и расстрелов собственного населения и голодом сорок шестого года.

Враг затаился. Пятьдесят лет он сидел в своей дыре в Майами и точил зубы на Верхнюю Лопыревку. И вообще на весь Калужский уезд.

Чтобы точно воссоздать условия Каулжского уезда, янки высадились на Луну и тренировались там. В условиях, максимально приближенных к реальным.

А еще придумали интернет, план Даллеса и ссали в подъездах. А в Питере в парадных.

И вот, наконец, развалился и СССР.

Момент настал! Казалось бы, удача все же повернулась к несчастным лицом. И тогда дядя Сэм и вправду приступил к реализации своих вероломных планов по всем правилам военной науки. Первым ударом была − вы не поверите −

все та же старая добрая гуманитарная помощь! Бездуховные ножки Буша заполонили всю святую голодную Русь. Вторым ударом стали кредиты МВФ. Завершающим − прием в G-8 и распростертые объятия в мировой политике. А чтобы Россия уже точно никогда не оправилась, ей разрешили иметь армию, ядерное оружие, Приднестровье, Чечню и Абхазию.

Сделав все, как учил Сунь Цзы − никогда не нападай на слабого врага, которого можно взять голыми руками! − Штаты подло дождались момента, когда цена на нефть скакнула до небес, на врага пролился золотой дождь, военный бюджет России вырос до размеров Меркурия, разработаны «Арматы», эсминцы и прочие паки-факи иже херувимы пятого поколения, страна в очередной раз поехала башкой и опять перевелась на военные рельсы, стала захватывать все и вся по периметру, а две трети населения готовы сдохнуть в войне против кого угодно в какой угодно Сирии. А чтобы в это раз уже точно не промахнуться, янки вместе со своими европейскими приспешниками почти развалили НАТО.

Вот теперь все в порядке. Теперь можно нападать.

«Краткий курс исторических взаимосвязей»

В. Милонов, Н. Матильда-Поклонская,

Издательство «Л-Логика»,

Москва, 21 век.

В рамках проекта «…банулись все!»

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Источник – Аркадий Бабченко