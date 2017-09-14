Минобороны РБ утверждает, что никакие танки из Подмосковья в сценарии учений не предусмотрены

В первый же день учений “Запад-2017” случился скандал. Оказалось, что россияне и белорусы имеют разное представление о плане мероприятий и колличестве их участников.

Министерство обороны Беларуси опровергло заявления российского ведомства о переброске подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа на территорию нашей страны для участия в учениях «Запад-2017».

Об этом сообщил пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров.

«Все подразделения российской составляющей региональной группировки войск, участвующие в учениях „Запад-2017“, уже находятся на территории Беларуси и приступили к выполнению учебных задач в рамках учений. Прибытие иных подразделений из России не предусмотрено», — сообщил он.

Министерство обороны Беларуси проводит консультации с российскими коллегами по поводу заявления МО РФ.

Утром 14 сентября Министерство обороны России заявило, что подразделения Западного военного округа (ЗВО), привлекаемые к совместному стратегическому учению «Запад-2017», начали переброску личного состава вооружения, военной и специальной техники на полигоны в Беларусь.

Источник – TUT.BY