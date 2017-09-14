Верховный суд Украины отклонил жалобу “Газпрома” о штрафе

Штраф, присужденный Антимонопольным комитетом Украины, “Газпрому” не стал предметом рассмотрения в Верховном суде.

Верховный суд Украины не принял в производство заявление “Газпрома” о пересмотре постановления Высшего хозяйственного суда о наложении штрафа Антимонопольным комитетом Украины на российскую компанию.

Об этом этом говорится в определении ВСУ.

“Обсудив доводы заявления и исследовав приложенные к нему материалы, коллегия судей считает, что поданное заявление не обосновано приложенными к нему доказательствами. В соответствии со статьей 11121 Хозяйственного процессуального кодекса Украины Верховный суд Украины отказывает в допуске дела к производству, если поданное заявление является необоснованным”, – говорится в документе.

Напомним, 5 декабря 2016 года Хозяйственный суд Киева принял решение о принудительном взыскании штрафа в размере более 171 млрд грн с “Газпрома” за нарушение антимонопольного законодательства по иску АМКУ.

16 мая Высший хозяйственный суд отклонил кассацию “Газпрома” на решение о взыскании с компании штрафа и пени на 172 млрд грн за нарушение антимонопольного законодательства.

28 августа “Газпром” обратился в Верховный суд Украины с жалобой на решение Высшего хозяйственного суда, которым тот отклонил кассационную жалобу компании на решение по взысканию с нее штрафа и пени, наложенных АМКУ.

Источник – “Экономическая правда”