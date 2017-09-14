Еврокомиссар: “Северный поток2” не соответствует целям ЕС

ЕС будет сопротивляться реализации проекта “Северный поток 2”, покольку данный газопровод противоречит целям объединения.

Газопровод “Северный поток-2” не будет способствовать целям энергетической политики Европейского Союза, в частности, диверсификации поставщиков.

Об этом во время дебатов в Европарламенте заявил европейский комиссар по энергетике Ариас Каньете.

По мнению члена Еврокомиссии, этот газопровод только усилит позиции российского “Газпрома” на европейском газовом рынке.

“Наша позиция по этому проекту понятная: он полностью отклоняется от целей энергетического союза, а наши цели заключаются в усилении безопасности поставки по надежного и конкурентоспособного газового рынка”, – сказал еврокомиссар.

По его словам, этот газопровод не будет способствовать диверсификации источников, потому что это – тот же источник. В то же время он подчеркнул, что для этого газопровода нужен “специфический юридический режим”.

Член ЕК пояснил, что беспокойство в ЕС по этому проекту связано прежде всего с тем, что он не должен выходить европейских юридические рамки. Он также указал на то, что газопровод “будет функционировать в юридическом вакууме, не соблюдая прав третьих стран”.

По мнению еврокомиссара, основой для специфического юридического режима должно быть международное и европейское право в области энергетики. Он также добавил, что большинство стран-членов ЕС согласны с предоставлением мандата Еврокомиссии для ведения переговоров с россиянами по “Северному потоку-2”.

Deutsche Welle