Арсений Яценюк. Вне времени. Вне пространства

Арсений Яценюк – тема не политическая, не экономическая и не военная. Это о мистике в нашей жизни.

Власти России обвиняют экс-премьера Украины Арсения Яценюка не только в участии в боевых действиях в Чечне, но и в Приднестровье. Согласно результатам представленной экспертизы, которая была проведена еще в 2015 г., 17-летний Арсений — а именно столько ему было в 1992 г. — в составе группы УНА-УНСО воевал в Приднестровье. Следователей нисколько не смутило, что на фото человек, которого они опознали как юного Арсения Петровича, не выше 170 см. Яценюк, который ростом под 2 м, по меньшей мере на 20 см выше, чем человек на фото. Но и это не препятствие для российского кривосудия. “А чьо такова?” Если будет нужно, то российские эксперты авторитетно докажут, что рост украинцев способен меняться в зависимости от пожеланий Следственного комитета Российской Федерации.

Как-то Илья Новиков, адвокат украинца Николая Карпюка, на своей странице в Facebook делился отрывком из уголовного дела против Арсения Яценюка. Было это давно и касалось “эпизодов в Грозном”. Но в свете открывшихся “новых фактов” история, рассказанная Новиковым, представляет серьезный интерес. “Лично Клыхом С. Р. в этом бою было убито четверо военнослужащих. Он видел, как после его выстрелов солдаты падали на землю и не подавали признаков жизни. В этом бою ему запомнился Яценюк Арсений Петрович, который тоже стрелял из автомата Калашникова, произвел порядка десяти выстрелов в российских военнослужащих, убил тот кого-либо или нет, он не видел”, — говорится в материалах дела.

Дальше больше! Оказывается, в том бою Яценюк, словно заправский ниндзя, постоянно перемещался с одной огневой точки на другую. “Все там занимали позицию, а тот бегал. На голове у Яценюка была войсковая каска, она еще чем-то была обмотана, то ли свитером, то ли еще чем-то, внутри еще что-то было”, — рассказывает Клых. Прошу заметить, что боевой Яценюк с обмотанной свитером головой — это часть “доказательной базы”, на основании которой Карпюк и Клых удерживаются в российской тюрьме, а бывший премьер-министр Украины заочно осужден. Но не будем отвлекаться. Илья Новиков приводит еще один отрывок из материалов дела, который объясняет все. И причем тут Приднестровье, и как 17-летний Яценюк оказался в составе боевой группы, а главное, что это за черная огромная папаха у него на голове, которая видна на фото. “После боя Яценюк часто был среди журналистов, много позировал, фотографировался, давал интервью. В их отряде Яценюк находился примерно до 4–5 января 1995 г., а потом через Грузию уехал в Киев вместе с какими-то журналистами. Больше Яценюка на территории Ичкерии-Чеченской Республики Клых не видел”, — сказано в следственных протоколах.

И тут мы подходим к главному. Многочисленные фотографии, интервью журналистам, перед которыми Арсений Петрович так любил позировать, — все это было в Приднестровье. Тремя годами ранее. Яценюк в Грозном был со свитером на голове. Черное что-то на приднестровской фотографии — это все тот же свитер. Если будет нужно, российские “эксперты” аргументированно докажут, что украинцы способны перемещаться во времени и пространстве, когда это выгодно Следственному комитету Российской Федерации и лично товарищу Бастрыкину. Вот вы смеетесь над российскими следователями, а они уже почти докатались до сути всех вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве. Это всемирный заговор с участием инопланетян, масонов и представителей украинского политикума. В ход идут космические технологии, разобраться в которых могут только российские “специалисты” из СК РФ Ессентуки.

Ну что тут скажешь? Есть во всей этой истории что-то зловещее. Призрак боевого премьер-министра Украины бродит коридорами главного следственного органа Российской Федерации. Сначала его увидел глава ведомства Александр Бастрыкин, о чем и сообщил журналистам “Новой газеты”. Спустя непродолжительное время Арсений Петрович в боевом облачении стал мерещиться сотрудникам рангом поменьше. Похоже, это заразно. Впору вызывать либо санитаров, либо экзорцистов. А лучше боевой отряд Яценюков всех форм, размеров, временных и пространственных промежутков. Чтобы наверняка.

Источник – Лариса Волошина, “Деловая столица”