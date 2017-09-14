Россия перебрасывает в Беларусь танковую пригаду

В Беларуси начались скандальные учения “Запад-2017”, в рамках которых таковая пригада из Подмосковья перебрасывается на территорию Беларуси.

В России поднята по тревоге Первая танковая армия (Подмосковье), которая будет переброшена на территорию Беларуси в рамках учений “Запад-2017”

Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

“Личный состав танкового соединения со штатным вооружением и техникой совершил марш на железнодорожную станцию погрузки, после чего воинским эшелоном в течение суток будет переброшен в район проведения учения на территорию Республики Беларусь”, – сказали в пресс-службе.

Военные сообщили, что по замыслу учения получена информация об обнаружении на территории одного из районов союзного государства России и Беларуси незаконного вооруженного формирования.

“Командованием Западного военного округа было принято решение о подъеме по тревоге личного состава отдельной танковой бригады Первой гвардейской танковой армии, дислоцированной в Подмосковье”, – сказали в ЗВО.

В округе сообщили, что в ходе учения российские и белорусские танкисты отработают вопросы взаимодействия и всестороннего обеспечения войск, современные подходы боевого применения подразделений, проведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника, сообщили в ЗВО.

Напомним, сегодня стартовали российско-беларусские совместные военные учения “Запад 2017”, которые пройдут в два этапа с 14 по 20 сентября на территории России и Беларуси.

“Интерфакс-Беларусь”