Siemens совместно с другими компаниями будет судиться из-за поставок турбин в Крым

Скандал вокруг турбин Siemens, поставленных в Крым, не утихает. Компания намерена судиться.

Совместное предприятие Siemens и компании «Силовые машины» «Сименс технологии газовых турбин» подало в Арбитражный суд Москвы иск к двум структурам госкорпорации «Ростех» – ОАО и ООО «Технопромэкспорт».

заявление было подано 8 сентября, зарегистрировано — 13 сентября. Подробности в материалах дела не сообщаются.

Ранее сам концерн Siemens подал иск к «Технопромэкспорту» из-за ситуации с поставками турбин для крымских ТЭС. Первое заседание по делу назначено на 18 сентября.

Напомним, что в августе Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Siemens, в котором компания требовала наложить арест на четыре турбины, проданные в октябре 2015 года «Технопромэкспорту», а также запретить их монтаж. По версии немецкой компании, турбины были перемещены в оккупированный Крым в нарушение условий контракта. Суд счел, что Siemens не привела достаточных доказательств. В сентябре суд повторно отклонил требование об аресте газовых турбин.

«Сименс технологии газовых турбин» — совместное предприятие Siemens AG (65%) и «Силовых машин» (35%). Сфера деятельности — производство и обслуживание газовых турбин мощностью более 60 МВт для России и СНГ, занимается разработкой, сборкой, продажей и сервисом газовых турбин, а также локализацией производства.

Источник – ТАСС