ГПУ: Убийство Вороненкова заказал бывший муж Максаковой

Убийство Дениса Вороненкова не имеет отношения к политике, утверждает ГПУ.

Генпрокуратура Украины считает организатором убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова бывшего мужа Марии Максаковой, авторитетного предпринимателя Владимира Тюрина. Об этом сообщает«Росблат» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, Генпрокуратура Украины кроме Тюрина организатором преступления называет банкира, работавшего последнее время в Крыму.

«Все ведется к тому, что данные два лица якобы организовали убийство по поручению сотрудников этих самых спецслужб», — заявляет собеседник издания.

По его словам, у украинских следователей есть сведения о «тесных связах» Тюрина и банкира с криминальным миром и российским спецслужбами, а также есть информация о датах встреч, на которых якобы обсуждались детали убийства.

О том, что Россия получила ответ от Украины по делу об убийстве экс-депутата Госдумы сообщалось 5 сентября, однако никаких деталей не раскрывалось.

Экс-депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова убили в Киеве 23 марта. Его застрелил бывший боец одного из добровольческих украинских батальонов Павел Паршов. Сам он был ранен охранником и скончался, не приходя в сознание. По факту гибели Вороненкова Следственный комитет в России и Генпрокуратура на Украине возбудили уголовные дела.

Вороненков вместе с супругой уехал на Украину осенью 2016 года, опасаясь уголовного преследования в России. На Украине бывший депутат Госдумы в интервью осуждал российскую власть, а также рассказал о письме экс-президента Украины Виктора Януковича президенту России Владимиру Путину с просьбой «ввести войска» на Украину.

Источник – “Росбалт”