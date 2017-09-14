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Новости

США уверены, что миротворцы должны быть на российско-украинской границе

РИА Новости
14 сентября 2017

По мнению США, граница между Россией и Украиной – место для миротворцев.

Миротворческие силы на востоке Украины должны иметь широкий мандат, в том числе их нужно разместить на российско-украинской границе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление начальника пресс-службы внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

Вашингтон, по ее словам, рассматривает такую меру как потенциальное средство для защиты украинских граждан.

В начале сентября Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Он подчеркнул, что нигде, кроме линии соприкосновения, миротворцы находиться не должны. Москва изложила все предложения в проекте резолюции и внесла его на рассмотрение в Совбез ООН.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворцы должны размещаться как на территории Донбасса, так и на российско-украинской границе.

Источник –  РИА «Новости»

Tags: миротворцы, США-Россия

© Гуляй Поле

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