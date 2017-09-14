Госдеп США навал обвинения в адрес Чийгоза безосновательными

США знают про осуждение Ахтема Чийгоза. Как и про остальных украинских политзаключенных.

Государственный департамент США обеспокоен приговором заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского Ахтему Чийгозу, осужденному российскими оккупантами в Крыму к 8 годам колонии.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

«Мы глубоко обеспокоены осуждением к восьми годам заключения, вынесенными 10 сентября в Крыму, заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу в связи с безосновательными обвинениями в причастности к демонстрациям, которые имели место еще до того, как началась российская оккупация», − сказано в документе.

В заявлении отмечается, что случай Чийгоза − один из ряда политически мотивированных фактов преследования против Меджлиса крымскотатарского народа и его лидеров.

11 сентября «Верховный суд» Крыма приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии общего режима.

Напомним, Ахтема Чийгоза задержали в Крыму 29 января 2015 года. Оккупанты обвиняют его в организации массовых беспорядков во время митинга 26 февраля 2014 года под стенами Верховного Совета Крыма в поддержку территориальной целостности Украины. За больше чем два с половиной года «судебного процесса» по «делу» Чийгоза в «суде» были заслушаны десятки так называемых «свидетелей обвинения». Многие из числа тех самых «свидетелей» являлись членами «крымской самообороны».

Все фото – и видеоматериалы, представленные в «суде» в качестве доказательств, свидетельствовали о невиновности Чийгоза, так как ни на одном из фото или видео не было запечатлено, как Чийгоз дает команды или призывает участников митинга к действиям.

В марте этого года «суд» начал допрос свидетелей защиты крымского татарина. Большинство из них заявляли в «суде», что провокациями во время митинга 26 февраля 2014 года занимались участники пророссийского митинга.

Источник – Госдеп США