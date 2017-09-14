Путин занял оборону

Сейчас Путин ставит себе задачей максимально добиться снятия санкций. Поэтому ему надо создать иллюзию, что он готов идти на переговоры, что он готов идти на компромиссы.

У него не та ситуация, что была год или два назад, когда он мог себе позволить шантажировать Запад. Сейчас он перешел к глухой обороне – заявления о миротворцах и являются этой обороной. Его задача – снять санкции. И сейчас он будет готов на любые переговоры, даже на то, чтобы миротворцы зашли на всю территорию.

Для Украины, с одной стороны, это – признак того, что агрессор шатается. Но он не стал от этого менее агрессором. И мы должны настаивать так же, как тогда, когда очень быстро настояли на том, чтобы эта миссия была не только в зоне разграничения, а по всей территории. Это мы уже сделали и Путин теоретически согласился.

Но есть еще три момента, на которых нужно сосредоточить внимание и о которых следует говорить с нашими западными партнерами, ища поддержки.

Первое: надо настаивать на том, чтобы миссия могла контролировать украино-российскую границу и гарантировать, чтобы туда не заходили новые военные группировки.

Второе: все военные группировки должны покинуть территорию, там не может быть других военных формирований, кроме миротворцев. По крайней мере на первом этапе, до того, пока не придет украинская армия.

И третье: только выполнение всех этих условий может теоретически привести к разговору о снятии санкций или их смягчении. До того, пока Россия не будет демонстративно и устойчиво выполнять эти условия, ни о каком снятии санкций речи быть не может.

Граница, вывод войск и неснятие санкций: эти три момента должны быть принципиальными. Если Путин на это пойдет, то такой вариант будет приемлемым для Украины. Если нет – то тогда мы не должны говорить о миротворческой миссии в том смысле, в котором должны говорить Украина и ее партнеры.

Всем нашим западным партнерам хотелось бы, чтобы в Украине был мир. Вопрос лишь в том, какой ценой. Ранее эта цена была – переписывание Конституции, придание особого статуса Донбассу, проведение выборов на оккупированных территориях, амнистия боевикам. Ранее некоторые наши западные партнеры были готовы это обсудить. Мы это отразили. Сейчас мы так же должны отражать любые другие попытки смягчить санкции и давление на Россию.

Страны, играющие с РФ в хорошего и плохого копа, всегда были. Это не должно нас демотивировать. Нам также важно показывать, что Украина готова к дипломатическому сотрудничеству, она оговаривает различные варианты. Если мы резко станем в позицию “не хотим вообще никаких вариантов обсуждать”, это вряд ли будет способствовать нашим дипломатическим усилиям. Поэтому мы должны искусно играть, как делали это до сих пор.

Источник – Сергей Таран, “Новое Время”